1461 Trabzon 1 - Y.Orduspor 0
TFF 3.Lig 2.Grup 5. haftasında 1461 Trabzon ile Y.Orduspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı 1461 Trabzon 1-0 kazandı.
1461 Trabzon: Ogün Çebi, Rasimcan Değirmenci, Aykut Civelek, Semih Karadeniz, Yunus Emre Çakır, Yüksel Şişman (46' Ali Han Aydın), Melih Kabasakal, Yağızcan Erdem, Furkan Tütüncü (71' Savaş Çakır), Aykut Sevim (87' Sefacan Taşkolu), Ali Han Tunçer
Teknik Direktör: İlker Erdem
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Y.Orduspor: Hüseyin Bilge, Emre Kara, Kerim Bölük, Turan Yılmaz, Emre Açıkgöz, Mustafa Kayabaşı (67' Fahri Eren Pamuk), Tuncay Fındıkçı, Deniz Boztepe (86' Kemal Cingirt), Onur Toprak, İlyas Barut (79' Serdar Karaduman), Fatih Arat
Teknik Direktör: Cahit Terzi
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Hakem: Erdem Mertoğlu, Erhan Gündoğdu, Servet Bozkurt, Sezgin Yıldırım
Gol: DK 76: Ali Han Aydın (1461 Trabzon)
Sarı Kartlar: DK 26: Yağızcan Erdem (1461 Trabzon), DK 33: Furkan Tütüncü (1461 Trabzon), DK 51: Rasimcan Değirmenci (1461 Trabzon), DK 56: Mustafa Kayabaşı (Y.Orduspor), DK 64: İlyas Barut (Y.Orduspor), DK 85: Ali Han Aydın (1461 Trabzon)
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