12 BİNGÖLSPOR 1 - YOMRASPOR 0

12 Bingölspor 1 - Yomraspor 0
TFF 3.Lig 1.Grup 5. haftasında 12 Bingölspor ile Yomraspor Bingöl Şehir Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı 12 Bingölspor 1-0 kazandı.
12 Bingölspor: Kadir Kahvecioğlu, Özkan Yılmaz (65' Ogün Aytaç Yavuz), Mehmet Sait Ulucan, Doğancan Kılıç, Kamil Yüksel, Gökhan Solak, Fatih Uyar, Sercan Sevinç (87' Sefer Sever), Barış Şaffak (90' Gökhan Akıllı), Muhammed Burak Çelik, Emre Kart
Teknik Direktör: Ali Beykoz
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Yomraspor: Ferdi Yalçın, Şenol Özyurt, Sinan Altınel, Mehmetcan Köse, Hüseyin Sürmeneli, Mustafa Soytaş (79' Ali Köse), Münür Satılmış (46' Mehmet Küçükdurmuş), Hamit Bayraktar, Ertan Çolak (68' Osman Mertoğlu), Yasin Reis, Feyzullah Şahin Güneş
Teknik Direktör: Ahmet Güven Piriskender
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Hakem: Erhan Kutlu, Çağlar Demirkıran, İsa Doğanlar, Furkan Bakan
Gol: DK 10: Doğancan Kılıç (12 Bingölspor)
Sarı Kartlar: DK 17: Fatih Uyar (12 Bingölspor), DK 29: Hamit Bayraktar (Yomraspor), DK 44: Gökhan Solak (12 Bingölspor), DK 57: Mehmet Sait Ulucan (12 Bingölspor), DK 61: Mustafa Soytaş (Yomraspor), DK 84: Muhammed Burak Çelik (12 Bingölspor)
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