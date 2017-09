ÇOCUKLAR İÇİN KOŞACAKLAR!

Özbayraktar, 12 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek organizasyonda yaşanacak yoğunluk nedeniyle değişikliğe gittiklerini vurgulayarak, "15 ve 10 kilometre yarışlarında inanılmaz bir yoğunluk olacağı için değişikliğe gitmek zorunda kaldık. İki yarış da Eminönü'nde bitiyordu. Katılımın fazla olmasından dolayı karışıklık olabileceğini düşündük ve 15 kilometre koşusunun finişini Yenikapı'ya aldık. Bu durumun ulaşım imkanlarından dolayı 15 kilometre koşusuna olan ilgiliyi daha da artıracağına inanıyoruz." diye konuştu.



Maratondan önce 3 gün sürecek fuar düzenleneceğini aktaran Özbayraktar, şunları kaydetti:



"Fuarı geçen sene Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapmıştık. Bu yıl ise Yenikapı'daki Avrasya Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştireceğiz. Fuarımızda yarış kitleri ve halk koşusu tişörtleri dağıtacağız. 200 bin civarında misafir ağırlayacağımızı düşünüyoruz. Maraton, 6 kategoride koşulacak. Bine yakın gönüllünün maratonda görev almasını bekliyoruz. Son kayıt tarihi 30 Eylül. Halk koşusunun kayıtlarını ise 30 Ekim'de yapacağız.''





AKSOY: "BU YIL MARATONDA ÇOCUKLARIMIZIN GELECEĞİ İÇİN KOŞACAĞIZ"

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, organizasyona 6. kez isimlerini vermekten dolayı mutlu olduklarını belirtti.



Türkiye'nin dijitalleşme sürecine eğitim aşamasından başlayarak destek vermeyi hedefleyen bir şirket olarak, eğitimin önemini her fırsatta dile getirmeye ve bu konudaki farkındalığın artırılmasına çalıştıklarını vurgulayan Aksoy, "Bu yıl maratonda çocuklarımızın geleceği için koşacağız. Bir ülkenin geleceğini o ülkenin çocukları belirler. Vodafone olarak, ülkemizde çocukların dijital kültürle yetişmesine önem veriyoruz. Bu kapsamda, Vodafone 39. İstanbul Maratonu'nda da ülkemizin geleceği olan çocuklarımızın dijital eğitimine katkıda bulunmak için koşacağız." şeklinde görüş belirtti.



İstanbul'un bir kültür ve spor başkenti olması konusundaki heyecan ve kararlılıklarını da ilk günden bu yana koruduklarını anlatan Aksoy, şu ifadeleri kullandı:



"Kentlerin tanıtımına ve ekonomisine büyük katkıları olan şehir maratonları, milyonlarca seyirci, on binlerce atlet ve turisti çekiyor. Şehirlerin ekonomisine yüz milyonlarca dolar kazandırıyor. Bu yıl 39. yaşına giren İstanbul Maratonu da İstanbul'un kentlilik ve sportmenlik bilincine, dinamizmine, küresel marka değerine katkıda bulunan çok özel bir etkinlik. Maratonu sadece bir spor etkinliği olarak değil, İstanbul'un bir global marka şehrine dönüşmesi hedefiyle de destekliyoruz. Vodafone İstanbul Maratonu için en az sponsorluk kadar iletişim yatırımı yapıyoruz. İletişim gücümüzü ve global bilgi birikimimizi ülkemizde ve yurt dışında harekete geçirerek maratona ilişkin farkındalığı ve izlenilirliği artırıyoruz. Yarışın kalitesini her yıl yükselterek Vodafone İstanbul Maratonu'nu dünyanın en büyük 7 maratonundan biri yapmayı hedefliyoruz. 7'den 77'ye herkesi bir kez daha buluşturacak ve kıtaları birleştirecek olan Vodafone İstanbul Maratonu'nda özellikle ailelerin de katılımıyla bu yıl çok daha renkli bir tablo oluşacağına inanıyoruz."



Atletizm Federasyonu Başkan Vekili Hasan Çavuşoğlu ise, "Atletizm Federasyonu olarak, her zaman yarışların içindeyiz. İş ortağımız Vodafone’un sponsorluk yapması önemli. Bu sponsorluğun, bitiş çizgisine varanların sayısının 8 binlerden 20 binlere çıkmasında büyük katkısı var. Biz geçmişte maraton ülkesiydik ve yine bu unvanı kazanmaya başladık. Bu maratonun da anlamı ve katkısı çok büyük. Türk atletizmine katkısı büyük olacak." şeklinde konuştu.