Karabük'te Galatasaray açıklaması
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KARABÜK'TE GALATASARAY AÇIKLAMASI

Karabük'te Galatasaray açıklaması

Kardemir Karabükspor Başkanı Ferudun Tankut, Galatasaray maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

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                          Kardemir Karabükspor Başkanı Ferudun Tankut, hafta sonu deplasmanda oynayacakları Galatasaray maçında gerekli mücadeleyi yaparak puan ya da puanlar almak istediklerini söyledi.


Tankut, son 3 maçı üst üste kaybetmiş olmalarının kimseyi yanıltmaması gerektiğini söyledi. Takımına ve futbolcularına güvendiğini belirten Tankut şöyle dedi:


''Sezon başında oynadığımız futbolun karşılığını puan olarak alamadık. Ligin daha henüz başındayız. Oynanmamış 28 tane daha maçımız var. O bakımdan biz takımımıza güveniyoruz. Futbolcularımıza güveniyoruz. Hedefleri olan bir takımız. Oynadığımız futbolla hak ettiğimiz yere geleceğiz.''


Başkan Tankut, 'Galatasaray karşısında iyi bir sonuç almak istediklerini söyleyerek, "Tabii ki Galatasaray'ın gücünü biliyoruz. Şu anda ligimizde yenilgisiz lider bir takım. Ama buna rağmen biz iyi bir takımız. Gerekli mücadeleyi yaparak puan ya da puanlar almak istiyoruz'' dedi.


Başkan Tankut, teknik direktör için çalışmalarının devam ettiğini, kısa bir süre içinde de sonuçlandıracaklarını belirtti.

 

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