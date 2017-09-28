BÜLENT UYGUN'DAN FLAŞ AÇIKLAMALAR

Son olarak Osmanlıspor'da görev yapan deneyimli teknik direktör Bülent Uygun'dan flaş açıklama geldi.

Uygun, şunları söyledi:

"Son birkaç gündür bazı basın yayın organları ve sosyal medyada hakkımda suçlamalar ve iftiraların yer aldığını üzülerek görmekteyim. Yunus Emre’nin “Sen doğru yolda ol da, varsın sanan eğri sansın; sen kendini bildiğin sürece doğru insansın” sözlerini aklıma getiren bu insanları normal şartlarda ciddiye almaz ve açıklama yapma gereği bile duymazdım ancak araştırma yapmayı bilmeyen, bununla beraber kopyala+yapıştırı meslek ilkesi edinen basın ve medya çalışanlarına gerçeği ifade etme ihtiyacı hissediyorum."

“38 haftada 82 transfer” gibi başlıklar atılıp, hiçbir şekilde araştırma yapmaya tenezzül bile edilmemiş bir konuda tarafıma iftiralar atılması en basit tabirle alçaklıktır. Türkiye Futbol Federasyonu, ilgili kulüplerin resmi siteleri ve referans alınabilecek geniş veri tabanına sahip internet sitelerinden araştırma yapma zahmetine bile girmeden bu tür haberlerin altına imza atanlarla hukuk önünde hesaplaşacağımın da bilinmesini isterim."

"Öncelikli olarak kamuoyunun unuttuğu ve bu yalan haberlerle de başka türlü lanse edilen Bucaspor zamanını hatırlatmak isterim. Bucaspor kulübünde teknik direktörlüğe başladığım zaman kulübün şartlarına ve imkânlarına göre Süper Lig’de yer alacak bir takım oluşturma gereği dönemin yönetimiyle birlikte karar verilip çalışılmış bir durumdur. Bu amaçla da kadroya ben göreve başladığım süreden itibaren 13 tane yeni oyuncu alınmıştır. Bunların bir kısmı tarafımızca takip edilen oyuncular bir kısmı da yönetimin transferini istediği oyunculardır. Bahsettiğim süreçte sadece genç milli sporcularımız Kamil Ahmet Çörekçi için 50 bin TL ve Ömer Kahveci için de 150 bin TL bonservis bedeli ödenmiştir. Başka hiçbir sporcuya kamuoyuna lanse edildiğinin aksine 1 kuruş bile bonservis bedeli ödenmemiştir. Ayrıca lige yeni çıkan tüm takımlar incelendiği zaman, en az 16-17 transfer yapıldığı basit bir şekilde TFF kayıtları ve birçok başkaca siteden öğrenilebilir. Araştırmaya üşenen ya da bunu bilmeyen gazetecilerimize örnek vermek gerekirse; bu sezon Süper Lig’e yükselen Göztepe 18, Yeni Malatyaspor 15 ve Sivasspor 16 transfer yapmıştır. Bu kadar bariz bir durum varken sanki “tarafımca Bucaspor’a 30 tane transfer yaptırılmış” gibi bir algı yaratılması kabul edilebilir bir durum değildir. Üstelik aynı takım ben ayrıldıktan sonra devre arasında 12 transfer daha yapmıştır ve küme düşmenin tek sebebi transferler olarak gösterilemez. İzmir ekibindeki görevimden istifa etmemin o dönemde birçok sebebi vardı ve bu istifa nedeniyle de kulübe tarafımdan 200 bin TL peşinatın yanı sıra ayrıca 460 bin TL daha tazminat ödenmiştir."

"Diğer kulüplerdeki durumlara gelince, Bucaspor’dan sonra çalışmış olduğum Eskişehirspor’da görev yaptığım süre içerisinde hiçbir transfer yapılmadı ve Anadolu’da o devre arası transfer döneminde bunu gerçekleştiren ilk kulüp olduk."

"Bir sonraki klübüm Elazığspor’a takım ikinci ligdeyken gittim ve takımın üst lige çıkmasına katkım oldu. Haliyle de lige her yükselen takım gibi yukarıda izah ettiğim şekilde kadroya 16 kişilik takviye yapılmıştır. O dönemde kadroya katılan oyuncuların kalitesi ortadadır. Örnek vermek gerekirse de o dönem 100 bin Dolar’a aldığımız Marwin Zeegelar geçtiğimiz haftalarda Sporting Lizbon’dan Premier Lig ekibi Watford’a 3 milyon Euro bedelle transfer olmuştur. Bunun yanında Premier Lig’deki üstün performansıyla adından sıkça söz ettiren Amr Zaki, hâlâ ülkemizde başarıyla top koşturan Serdar Gürler ve hem Real Madrid hem de Premier Lig tecrübesi olan Julien Faubert o dönem transfer ettiğimiz isimlerdendir."

"Elazığspor’dan sonraki kulübüm Gaziantepspor’la zaten ligin bitimine 14 hafta kala anlaştığım için benim talebim ile herhangi bir oyuncu takviyesi olmamıştır. Ayrıca o süreçte herkes tarafından imkânsız görülmesine rağmen kulübü Süper Lig’de tuttuğumuzu hatırlatmak isterim. Sonrasında ise Yaz döneminde kulüple devam kararı aldığımızda da transferlerin bir kısmı hali hazırda tamamlanmıştı. Bunun yanında Gaziantepspor o dönem ciddi bir ekonomik darboğazda olduğu için tarafımdan herhangi bir oyuncu isteğinde de bulunulmamıştır."

"Geçen sezon Gaziantepspor’a ligin ikinci yarısında gittiğimde zaten transferler neredeyse bitirilmişti. Bu sebeple herhangi bir transfer çalışmasına müdahil olmadığımı da kamuoyuyla paylaşmak isterim. Bununla ilgili yanlış haberler yapanlara da interneti etkin kullanmalarını şiddetle öneririm."

"Bu sezon çalıştığım Osmanlıspor’da kaç transfer yapıldığı, bu transferlerin ne zaman ve nasıl yapıldıkları konusunda da çalışmış olduğum kulüp açıklama yapmıştı. Zaten iyi organize olmuş scout sistemiyle transferler kulüp tarafından ihtiyaca göre yapılmıştır."

"Basitçe araştırılıp, öğrenilmesi kolay olan bunun yanında muhattapları da hâlâ hayatta olan bir konuda yalan haber yapan, yayınlayan ve bunları araştırmadan hakkımda sosyal medyada küfür ve hakaret dolu sözler kullanan herkes ile hukuk önünde hesaplaşacağımı sizinle paylaşmak istiyorum. Bununla beraber tazminat davalarından gelecek paranın da eğitim vakıfları ve kurumlarına bağışlanacağını kamuoyuna saygıyla arz ederim."

AJANSSPOR - Salim MANAV