Büyükçekmece Tepecikspor - Kızılcabölükspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR - KIZILCABÖLÜKSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Büyükçekmece Tepecikspor - Kızılcabölükspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 3.Lig 3.Grup 5. haftasında Büyükçekmece Tepecikspor ile Kızılcabölükspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Büyükçekmece Tepecikspor - Kızılcabölükspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 16:00'da başlayacak Büyükçekmece Tepecikspor - Kızılcabölükspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3.Lig 3.Grup 5. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Ahmet Balkan yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat:

Büyükçekmece Tepecikspor: İbrahim Karaca, Onur Cenik, Caner Bulut, Recep Metin, Onur Erdem Günel, Semih Mustafa Usta, Yusuf Atay, Anıl Abanoz, Bülent Demir, Eray Açıkgöz, Ufuk Özbek

Teknik Direktör: Recai Şahinler

Kızılcabölükspor: Kaan Dorak, Fatih Küçük, Ramazan Erarslan, Sedat Yahşi, Ali Helvacı, Tayfun Sabri Gümüşoğlu, Gökhan Özer, Taygun Vurgun, Samet Dağlı, Bahadır Kaya, İlyas Ural

Teknik Direktör: Hasan Şermet

Hakem: Ahmet Balkan, Mehmet Uğur Alptekin, Muharrem Güzel, Mikail Cihangir

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