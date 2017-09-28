BODRUM BEL. - AFJET AFYONSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Bodrum Bel. - Afjet Afyonspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 16:00'da başlayacak Bodrum Bel. - Afjet Afyonspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 2.Lig Kırmızı Grup 5. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Gökçen Öztürk yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat:
Bodrum Bel.: Erkan Değişmez, Uğur Karakoç, Muhammed Akarslan, Emre Şahin, Muhammed Birkan Tetik, Tolga Deniz, Mehmet Bağlı, Muhammet Aran, Abdullah Balıkçı, Medeni Bingöl, Çağrı Tekin
Teknik Direktör: Alaettin Hikmet Işık
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Afjet Afyonspor : Türker Toptaş, Bayram Çetin, Yasin Yener, Nazmi Candoğan, Ali Kılıç, Emre Pehlivan, Bekir Demircan, İsmet Benli, Aykut Uluç, Oltan Karakullukçu, Murathan Buruş
Teknik Direktör: Hasan Erkin Şimşir
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Hakem: Gökçen Öztürk, Hasan Hüseyin Tetik, Boran Turhan, Alper Oran
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