Bodrum Bel. - Afjet Afyonspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
﻿
Site İçi Arama
﻿

BODRUM BEL. - AFJET AFYONSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Bodrum Bel. - Afjet Afyonspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 5. haftasında Bodrum Bel. ile Afjet Afyonspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

196 Okunma

Bodrum Bel. - Afjet Afyonspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 16:00'da başlayacak Bodrum Bel. - Afjet Afyonspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 5. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Gökçen Öztürk yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat:

Bodrum Bel.: Erkan Değişmez, Uğur Karakoç, Muhammed Akarslan, Emre Şahin, Muhammed Birkan Tetik, Tolga Deniz, Mehmet Bağlı, Muhammet Aran, Abdullah Balıkçı, Medeni Bingöl, Çağrı Tekin

Teknik Direktör: Alaettin Hikmet Işık

Afjet Afyonspor : Türker Toptaş, Bayram Çetin, Yasin Yener, Nazmi Candoğan, Ali Kılıç, Emre Pehlivan, Bekir Demircan, İsmet Benli, Aykut Uluç, Oltan Karakullukçu, Murathan Buruş

Teknik Direktör: Hasan Erkin Şimşir

Hakem: Gökçen Öztürk, Hasan Hüseyin Tetik, Boran Turhan, Alper Oran

﻿

Bodrum Bel. 0 - Afjet Afyonspor 1
2. Lig ve 3. Lig'de haftanın programı
Afjet Afyonspor 3 - Tuzlaspor 0
Afjet Afyonspor - Tuzlaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Amed Sportif 1 - Bodrum Bel. 1
Amed Sportif - Bodrum Bel. maç kadroları belli oldu...
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿