Tuzlaspor - Kastamonuspor 1966 maç kadroları belli oldu...
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TUZLASPOR - KASTAMONUSPOR 1966 MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Tuzlaspor - Kastamonuspor 1966 maç kadroları belli oldu...

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 5. haftasında Tuzlaspor ile Kastamonuspor 1966 arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Tuzlaspor - Kastamonuspor 1966 maç kadroları belli oldu...

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 5. haftasında Tuzlaspor ile Kastamonuspor 1966 arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 16:00'da Tuzla Belediye Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Mustafa Murat Oğuz yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Tuzla Belediye

Tuzlaspor: Ferhat Çoban, Bülent Uzun, Sadık Baş, Hüseyin Atalay, Bertuğ Bayar, Yavuz Özkan, Serhat Akyüz, Hacı Mustafa Karabulut, Emre Keleşoğlu, Lider Koç, Berat Ali Genç

Teknik Direktör: Vehbi Cevher

Kastamonuspor 1966: Bekir Sevgi, Doğan Can Otman, Ümit Karaal, Erkan Sekman, Çağrı Bülbül, Halil İbrahim Tuna, Abdullah Halman, Youssef Yeşilmen, Ömer Can Sokullu, Faruk Öcal, Alican Karadağ

Teknik Direktör: İsmail Ertekin

Hakem: Mustafa Murat Oğuz, Uğur Önay, Ömer Lütfü Aydın, Sait Tuzcu

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