TUZLASPOR - KASTAMONUSPOR 1966 MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Tuzlaspor - Kastamonuspor 1966 maç kadroları belli oldu...TFF 2.Lig Kırmızı Grup 5. haftasında Tuzlaspor ile Kastamonuspor 1966 arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 16:00'da Tuzla Belediye Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Mustafa Murat Oğuz yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Tuzla Belediye
Tuzlaspor: Ferhat Çoban, Bülent Uzun, Sadık Baş, Hüseyin Atalay, Bertuğ Bayar, Yavuz Özkan, Serhat Akyüz, Hacı Mustafa Karabulut, Emre Keleşoğlu, Lider Koç, Berat Ali Genç
Teknik Direktör: Vehbi Cevher
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Kastamonuspor 1966: Bekir Sevgi, Doğan Can Otman, Ümit Karaal, Erkan Sekman, Çağrı Bülbül, Halil İbrahim Tuna, Abdullah Halman, Youssef Yeşilmen, Ömer Can Sokullu, Faruk Öcal, Alican Karadağ
Teknik Direktör: İsmail Ertekin
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Hakem: Mustafa Murat Oğuz, Uğur Önay, Ömer Lütfü Aydın, Sait Tuzcu
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