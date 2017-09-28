Selçuk'a Süper Lig'den talip
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SELÇUK'A SÜPER LİG'DEN TALİP

Selçuk'a Süper Lig'den talip

Göztepe Kulübü, devre arasında kadrosunu güçlendirmeyi planlıyor.

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Göztepe Kulübü, devre arasında kadrosunu güçlendirmeyi planlıyor.

 

İzmir ekibi, Galatasaray'da forma şansı bulamayan Selçuk İnan'la temas halinde. Sezon başında Sabri Sarıoğlu'nu transfer eden Göztepe'nin, Selçuk için şimdiden nabız yokladığı belirtildi.

 

Transfer döneminde birçok takımın teklifini geri çeviren Selçuk İnan, Galatasaray'da oynamak istediğini söylemişti. Tecrübeli orta saha oyuncusu geride kalan 6 haftada takımda fazla şans bulamazken taraftarlardan da tepki gördü.

 

Bu nedenle Selçuk İnan'ın Göztepe'de oynamaya sıcak bakabileceği belirtiliyor.
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