KAPLAN ÜST ÜSTE GELEN GALİBİYETLERDEN MEMNUN...

Kaplan yaptığı yazılı açıklamada...

"Bandırma bu ligin en zor deplasmanlarından biri. Biz de bunun bilincinde olarak sahaya çıktık. Sahada tek amacı galibiyet olan oyuncularımla birlikte aslanlar gibi mücadele ettik. Oynayan oynamayan herkesin çok istediği bir galibiyetti bu. Takım olma havasını giderek yukarıya taşıyoruz.

Ligin en genç kadrolarından biriyle oynuyoruz. Bu saha içinde oynadığımız futbola da coşku olarak yansıyor. Puanımızı şimdi yediye yükselttik. Hacettepe’yi içeride dışarıda kazanan bir takım haline getireceğiz. Tüm çalışmalarımız bu yönde, inanıyorum ki çok daha iyi yerlere gelip Türk futboluna yeni isimler kazandırmaya devam edeceğiz.

Bu galibiyet başkanımız, yönetim kurulumuz ve tüm camiamıza armağan olsun. Ayrıca bizi alkışlayan ev sahibi taraftara ve maçın yönetiminde kusursuz bir yönetim sergileyen hakemlere de teşekkür ediyoruz."

ifadelerine yer verdi...