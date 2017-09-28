ANKARAGÜCÜ, GAZİANTEP'E HAZIRLANIYOR...

TFF 1.Lig’in 7. haftasında 30 Eylül Cumartesi günü saat 15:30’da Gaziantep Stadyumu’nda Gaziantepspor ile karşılaşacak olan Ankaragücü, hazırlıklarına bugün Beştepe Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör İsmail Kartal'ın yönetiminde süren antrenman, ısınma hareketleri ve koşu ile başladı. Antrenmana 5'e 2 top kapma çalışması ile devam takım, dar alanda çift kale maç yaptı. Son bölümde oyuncularımız şut çalışması yaptı.

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Hafif sakatlıkları bulunan Ferhat Kiraz takımdan ayrı düz koşu yaparken sakatlığı geçen Erdem Özgenç takımla birlikte çalıştı. Sakatlığı devam eden Nduka, antrenmanda yer almadı.

Ankaragücü, Gaziantepspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.