OSMANLISPOR KURBAN KESTİ...

Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tek antrenmanla sürdüren Başkent ekibi antrenman öncesi saha kenarında kurban kesti.

Süper Lig’in 7. haftasında sahasında Kasımpaşa’yla karşılaşacak olan Osmanlıspor bu maçın hazırlıklarını bugün yaptığı tek antrenmanla devam ettirdi. Mor-Sarılılar, Batıkent Tesisleri’nde yapılan antrenman öncesi saha kenarında kurban kesti.

Teknik Direktör İrfan Buz nezaretinde yapılan antrenman yaklaşık olarak 1,5 saat sürdü. Isınma koşusuyla başlayan antrenmana koordinasyon ve core (vücut ağırlığıyla yapılan) çalışmasıyla devam edildi. Antrenmanın sonraki bölümünde çeşitli pas organizasyonları deneyen Mor-Sarılı ekip, gruplar halinde taktiğe yönelik savunma ve hücum çalışması yaptı. Günün tek antrenmanı yarı sahada oynanan çift kale maçla son buldu.

Osmanlıspor yarın (Perşembe) 11:00’da basına ve taraftara kapalı olarak yapacağı antrenmanla Kasımpaşa maçının hazırlıklarını devam ettirecek.