MOSSORO ESKİ TAKIMI YORUMLADI

Medipol Başakşehir'in Brezilyalı oyuncusu Mossoro, eski takımı Braga ile oynayacakları maçın kendisi için çok özel olacağını aktardı.

Braga'nın kendisi için özel bir şehir olduğunun altını çizen Mossoro, "Burada çok sevgi ve saygı gösterildi, bundan çok mutluydum. Braga, Avrupa'daki son 3 maçında da galibiyet aldı, hem evinde hem de deplasmanda kuvvetli bir takım. Braga'nın oyun tarzı değişmedi, her zaman baskı yapan, zorlu bir takım. Tecrübesi olan bir takım, bizim için zor bir maç olacak. Biz ilk maçımızı kazanamadık, amacımız buradan galip ayrılmak. Yarın sahaya kazanmak için çıkacağız." ifadelerini kullandı.

Mossoro, kendi oynadığı dönemdeki Braga ile şu anki takımın çok farklı olduğunu vurgulayarak, "Şu an sezon başı, ancak 5-6 maç oynandı. O dönemki Braga da birkaç yıl sonra başarılı olmuştu. Fiziksel olarak kuvvetli oyuncuları var. Play-off'ta zorlandılar ama kazanmayı bildiler. Ligde de iyi durumdalar. Şu anda 4-4-2 oynuyorlar. Zor bir maç olacak, zorlu bir rakip ama biz de hazırız." şeklinde görüş belirtti.