FETHİYESPOR 1 - K.MARAŞSPOR 1

Fethiyespor 1 - K.Maraşspor 1
TFF 2.Lig Beyaz Grup 5. haftasında Fethiyespor ile K.Maraşspor Fethiye İlçe Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Fethiyespor: Eser Altın, Burak Keskin, Sinan Morgil, Cemil Adıcan, Çağatay Çeken (46' Yiğit Gökoğlan), Umut Sözen (90' Metin Sevinç), Ertuğrul Arslan, Muharrem Efe, Ömer Karancı, Emrullah Yıldırım (40' Onur Garip), Berat Tosun
Teknik Direktör: Hüsnü Özkara
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K.Maraşspor: Özkan Karabulut, Ramazan Kahya, Evren Horozal, İbrahim Ethem Sevinç, Ethem Ercan Pülgir, Timuçin Aşçıgil, Hüseyin Kar, Eser Akbaş, Timur Bayram Özgöz (65' Onur Bayramoğlu), Aydın Çetin (82' Kemal Akbaba), Serbay Yağız (75' Devrim Taşkaya)
Teknik Direktör: Cafer Aydın
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Özer Özden, Uğur Erdoğan, Mehmet Öcal, Feridun Daldaş
Goller: DK 8: Hüseyin Kar (K.Maraşspor), DK 50: Onur Garip (Fethiyespor)
Sarı Kartlar: DK 31: Umut Sözen (Fethiyespor), DK 31: Ethem Ercan Pülgir (K.Maraşspor), DK 45: Eser Altın (Fethiyespor), DK 85: Özkan Karabulut (K.Maraşspor)
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