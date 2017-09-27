Van BŞB 2 - Darıca G.Birliği 3
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VAN BŞB 2 - DARICA G.BİRLİĞİ 3

Van BŞB 2 - Darıca G.Birliği 3

TFF 3.Lig 2.Grup 5. haftasında Van BŞB ile Darıca G.Birliği Van Atatürk Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Darıca G.Birliği 3-2 kazandı.

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Van BŞB 2 - Darıca G.Birliği 3

TFF 3.Lig 2.Grup 5. haftasında Van BŞB ile Darıca G.Birliği Van Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Darıca G.Birliği 3-2 kazandı.

Van BŞB: Onur Bilgin, Mutlu İlengöz (87' Onur Bektaş), Fahrettin Bıyıklı, Tahir Kurtuluş, Temel Taşkın, Emrah Tacir (71' Ali Kuleli), Sergen Yılmaz, Aykut Emre Yakut, Haydar Deniz, Emre Toptan, Mehmet Fuat Gölbaşı

Teknik Direktör: Erdoğan Yılmaz

Darıca G.Birliği: Gökhan Köstereli, Yusuf Orhan, Cem Tosun (29' Mehmet Yeniler), Alper Tursun, Hayrullah Bilazer, Emrullah Kokoç, Bünyamin Karataş, Doğancan Aynacı, Özer Kutlu (71' Ömer Yalçın), Halil Çelik, Aziz Kızılgün (85' Kerem Kaya)

Teknik Direktör: Gürses Kılıç

Hakem: Mehmet Terece, M.mithat Levent, Mustafa Tosun, Halit Özel

Goller: DK 7: Halil Çelik (Darıca G.Birliği), DK 12: Cem Tosun (Darıca G.Birliği), DK 40: Alper Tursun (Darıca G.Birliği), DK 66: Temel Taşkın (Van BŞB), DK 78: Mehmet Fuat Gölbaşı (Van BŞB)

Sarı Kartlar: DK 12: Emrah Tacir (Van BŞB), DK 14: Özer Kutlu (Darıca G.Birliği), DK 14: Sergen Yılmaz (Van BŞB), DK 32: Mutlu İlengöz (Van BŞB), DK 61: Zafer Özden (Van BŞB), DK 62: Yusuf Orhan (Darıca G.Birliği), DK 67: Aykut Emre Yakut (Van BŞB), DK 75: Fahrettin Bıyıklı (Van BŞB), DK 81: Doğancan Aynacı (Darıca G.Birliği), DK 83: Onur Bilgin (Van BŞB), DK 89: Haydar Deniz (Van BŞB), DK 90: Hayrullah Bilazer (Darıca G.Birliği)

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Van BŞB - Darıca G.Birliği maç kadroları belli oldu...
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Yeşil Bursa 0 - Van BŞB 0
Yeşil Bursa 0 - Van BŞB 0
K.Erciyesspor 0 - Darıca G.Birliği 0
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