MERSİN İDMANYURDU 0 - HATAYSPOR 3

Mersin İdmanyurdu 0 - Hatayspor 3
TFF 2.Lig Kırmızı Grup 5. haftasında Mersin İdmanyurdu ile Hatayspor Mersin Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Hatayspor 3-0 kazandı.
Mersin İdmanyurdu: Hasan Daş, Gökhan Akkan (54' Utku Samet Seyhan), Mesut Ağgül, Mert Arabacı, Emre Güney Aras, Nurullah Kaya, Mahmut Metin, Kudbettin Tekin Oğrak, Emrah Özyaylaz, Emre Can Dönmez (46' Bekir Can Sönmez), Oğulcan Evin (73' Batuhan Yarbaşar)
Teknik Direktör: Sedat Hazımoğlu
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Hatayspor: Akın Alkan, Mesut Çaytemel, Volkan Altınsoy (57' Soner Örnek), Sadi Karaduman, Mehmet Dingil, Mithat Yaşar, Oğuz Kocabal, Yılmaz Özeren, Taha Balcı (54' Mehmet Albayrak), Caner Hüseyin Bağ (69' Selahattin Selçuk Özkan), Hamza Gür
Teknik Direktör: Murat Sönmez
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Semih Kurt, Kürşathan Akın, Oğuz Akyüz, Yakup Özhan
Goller: DK 18: Oğuz Kocabal (Hatayspor), DK 21: Hamza Gür (Hatayspor), DK 68: Caner Hüseyin Bağ (Hatayspor)
Sarı Kartlar: DK 66: Yılmaz Özeren (Hatayspor), DK 77: Soner Örnek (Hatayspor), DK 81: Emrah Özyaylaz (Mersin İdmanyurdu), DK 90: Batuhan Yarbaşar (Mersin İdmanyurdu)
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