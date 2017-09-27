KARŞIYAKA 2 - BUGSAŞ SPOR 3

Karşıyaka 2 - Bugsaş Spor 3
TFF 2.Lig Beyaz Grup 5. haftasında Karşıyaka ile Bugsaş Spor İzmir Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Bugsaş Spor 3-2 kazandı.
Karşıyaka: Erhan Erentürk, Abdülhamit Yıldız, Cenk Özbey, Metin Peker, Onur Kıntaş, Tayfun Pektürk (46' Mahmut Temür), Mustafa Aşan, Ali Say, Battal Demirbilek, Arif Cılak (84' Hakan Kuş), Can Erdem
Teknik Direktör: Bulut Turhan
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Bugsaş Spor: Oğuz Çalışkan, Rıza Efendioğlu, Cenk Kaplan, Cebrail Karayel, Yavuzhan Keleşoğlu, Erkan Taşkıran (86' Mustafa Çeçenoğlu), Ömer Bozan (63' Mehmet Çakır), Samet Yalçın, Sinan Kurt, İskender Alın (67' Kerem Şeras), Yıldıray Koçal
Teknik Direktör: Sabahattin Akgül
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Atilla Karaoğlan, Şenol Bektaş, Murat Altan, Sercan Murat Gündüzler
Goller: DK 19: İskender Alın (Bugsaş Spor), DK 40: Erkan Taşkıran (Bugsaş Spor), DK 45: Erkan Taşkıran (Bugsaş Spor), DK 52: Can Erdem (Karşıyaka), DK 70: Can Erdem (Karşıyaka)
Sarı Kartlar: DK 37: Onur Kıntaş (Karşıyaka), DK 48: Metin Peker (Karşıyaka), DK 57: Arif Cılak (Karşıyaka), DK 71: Mustafa Aşan (Karşıyaka), DK 75: Mahmut Temür (Karşıyaka), DK 78: Cenk Özbey (Karşıyaka), DK 79: Oğuz Çalışkan (Bugsaş Spor), DK 84: Kerem Şeras (Bugsaş Spor)
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