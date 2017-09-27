Bucaspor 0 - Tokatspor 0
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BUCASPOR 0 - TOKATSPOR 0

Bucaspor 0 - Tokatspor 0

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 5. haftasında Bucaspor ile Tokatspor Yeni Buca Stadı Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Bucaspor 0 - Tokatspor 0

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 5. haftasında Bucaspor ile Tokatspor Yeni Buca Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Bucaspor: Hüseyin Koç, Emre Özkan (39' Abdullah Balikuv), Murat Akyüz, Veli Kızılkaya, Sancar Yıldırım, Uğurcan Yazğılı, Zafer Çevik, Mehmet İncebacak, İbrahim Şirin (76' Burak Aydın), Saruhan Fındıkcı, Hasan Kaşıkara (79' İlyas Çakmak)

Teknik Direktör: Ahmet Yıldırım

Tokatspor: Vedat Kapurtu, Mehmet Öztonga, İsmet Kavuştu (87' Hasan Erbey), Erkan Çam, Emin Soğuk, Ali Kemal Yükseker, Emre Hasan Balcı, Ercüment Eray Ataklı, Ömercan Öndaş, Arif Çoban (76' Burak Kara), Enes Keleş (83' Recep Türköz)

Teknik Direktör: Ercümend Hülakü Coşkundere

Hakem: Burak Pakkan, Salim Şanlıer, Sinan Bilen, Hüseyin Gökberk Arslan

Sarı Kartlar: DK 22: Mehmet İncebacak (Bucaspor), DK 52: Abdullah Balikuv (Bucaspor), DK 81: İsmet Kavuştu (Tokatspor), DK 90: Vedat Kapurtu (Tokatspor), DK 90: Veli Kızılkaya (Bucaspor)

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