Bucaspor 0 - Tokatspor 0
TFF 2.Lig Kırmızı Grup 5. haftasında Bucaspor ile Tokatspor Yeni Buca Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Bucaspor: Hüseyin Koç, Emre Özkan (39' Abdullah Balikuv), Murat Akyüz, Veli Kızılkaya, Sancar Yıldırım, Uğurcan Yazğılı, Zafer Çevik, Mehmet İncebacak, İbrahim Şirin (76' Burak Aydın), Saruhan Fındıkcı, Hasan Kaşıkara (79' İlyas Çakmak)
Teknik Direktör: Ahmet Yıldırım
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Tokatspor: Vedat Kapurtu, Mehmet Öztonga, İsmet Kavuştu (87' Hasan Erbey), Erkan Çam, Emin Soğuk, Ali Kemal Yükseker, Emre Hasan Balcı, Ercüment Eray Ataklı, Ömercan Öndaş, Arif Çoban (76' Burak Kara), Enes Keleş (83' Recep Türköz)
Teknik Direktör: Ercümend Hülakü Coşkundere
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Hakem: Burak Pakkan, Salim Şanlıer, Sinan Bilen, Hüseyin Gökberk Arslan
Sarı Kartlar: DK 22: Mehmet İncebacak (Bucaspor), DK 52: Abdullah Balikuv (Bucaspor), DK 81: İsmet Kavuştu (Tokatspor), DK 90: Vedat Kapurtu (Tokatspor), DK 90: Veli Kızılkaya (Bucaspor)
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