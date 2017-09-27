Dardanelspor 2 - Kozan Bel.SK 0
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DARDANELSPOR 2 - KOZAN BEL.SK 0

Dardanelspor 2 - Kozan Bel.SK 0

TFF 3.Lig 1.Grup 5. haftasında Dardanelspor ile Kozan Bel.SK 18 Mart Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Dardanelspor 2-0 kazandı.

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Dardanelspor 2 - Kozan Bel.SK 0

TFF 3.Lig 1.Grup 5. haftasında Dardanelspor ile Kozan Bel.SK 18 Mart Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Dardanelspor 2-0 kazandı.

Dardanelspor: Cüneyt Çelik, Mustafa Vargel, Ahmet Topal, Veli Akbulut, Serhat Yazgan, Tahir Türker (73' Fatih Bozok), Yusuf Bayram, Sergen Piçinciol, Ahmet Yazar, Uğur Uğur (89' Oğuzhan Bozkurt), Fırat Aras (82' Hıdır Surme)

Teknik Direktör: Mustafa Meteertem

Kozan Bel.SK: Zekeriya Topayan, Hakan Doğru, Semih Oğuz, Ömer İnan, Oğuzhan Malcı, Emrah Kaya, Mehmet Fırat Demir (76' Gökhan Erdoğan), Metehan Yatkın, Rıdvan Türker, Emre Özer (76' Halil Sağdaş), Ziyaeddin Arda Gürel (63' Ercan Güneri)

Teknik Direktör: Ramazan Silin

Hakem: Önder Turgay Demirdak, Ahmet Oğuz Yılmaz, Barış Sun, Akif Abdurrahman Morca

Goller: DK 57: Fırat Aras (Dardanelspor), DK 90: Ahmet Yazar (Dardanelspor)

Sarı Kartlar: DK 21: Hakan Doğru (Kozan Bel.SK), DK 35: Rıdvan Türker (Kozan Bel.SK), DK 51: Fırat Aras (Dardanelspor), DK 65: Ahmet Topal (Dardanelspor), DK 67: Oğuzhan Malcı (Kozan Bel.SK), DK 80: Cüneyt Çelik (Dardanelspor)

Kırmızı Kart: DK 84: Oğuzhan Malcı (Kozan Bel.SK)

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