VAN BŞB - DARICA G.BİRLİĞİ MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Van BŞB - Darıca G.Birliği maç kadroları belli oldu...TFF 3.Lig 2.Grup 5. haftasında Van BŞB ile Darıca G.Birliği arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 19:00'da Van Atatürk Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Mehmet Terece yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Van Atatürk
Van BŞB: Sergen Yılmaz, Emrah Tacir, Mutlu İlengöz, Haydar Deniz, Aykut Emre Yakut, Emre Toptan, Temel Taşkın, Tahir Kurtuluş, Onur Bilgin, Fahrettin Bıyıklı, Mehmet Fuat Gölbaşı
Teknik Direktör: Erdoğan Yılmaz
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Darıca G.Birliği: Gökhan Köstereli, Alper Tursun, Cem Tosun, Yusuf Orhan, Emrullah Kokoç, Özer Kutlu, Aziz Kızılgün, Bünyamin Cesur Karataş, Doğancan Aynacı, Hayrullah Bilazer, Halil Çelik
Teknik Direktör: Gürses Kılıç
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Mehmet Terece, M.mithat Levent, Mustafa Tosun, Halit Özel
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