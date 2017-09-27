Van BŞB - Darıca G.Birliği maç kadroları belli oldu...
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VAN BŞB - DARICA G.BİRLİĞİ MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Van BŞB - Darıca G.Birliği maç kadroları belli oldu...

TFF 3.Lig 2.Grup 5. haftasında Van BŞB ile Darıca G.Birliği arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Van BŞB - Darıca G.Birliği maç kadroları belli oldu...

TFF 3.Lig 2.Grup 5. haftasında Van BŞB ile Darıca G.Birliği arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 19:00'da Van Atatürk Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Mehmet Terece yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Van Atatürk

Van BŞB: Sergen Yılmaz, Emrah Tacir, Mutlu İlengöz, Haydar Deniz, Aykut Emre Yakut, Emre Toptan, Temel Taşkın, Tahir Kurtuluş, Onur Bilgin, Fahrettin Bıyıklı, Mehmet Fuat Gölbaşı

Teknik Direktör: Erdoğan Yılmaz

Darıca G.Birliği: Gökhan Köstereli, Alper Tursun, Cem Tosun, Yusuf Orhan, Emrullah Kokoç, Özer Kutlu, Aziz Kızılgün, Bünyamin Cesur Karataş, Doğancan Aynacı, Hayrullah Bilazer, Halil Çelik

Teknik Direktör: Gürses Kılıç

Hakem: Mehmet Terece, M.mithat Levent, Mustafa Tosun, Halit Özel

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Van BŞB 2 - Darıca G.Birliği 3
2. Lig ve 3. Lig'de haftanın programı
Yeşil Bursa 0 - Van BŞB 0
Yeşil Bursa 0 - Van BŞB 0
K.Erciyesspor 0 - Darıca G.Birliği 0
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