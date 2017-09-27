Fethiyespor - K.Maraşspor maç kadroları belli oldu...
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FETHİYESPOR - K.MARAŞSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Fethiyespor - K.Maraşspor maç kadroları belli oldu...

TFF 2.Lig Beyaz Grup 5. haftasında Fethiyespor ile K.Maraşspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Fethiyespor - K.Maraşspor maç kadroları belli oldu...

TFF 2.Lig Beyaz Grup 5. haftasında Fethiyespor ile K.Maraşspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 19:00'da Fethiye İlçe Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Özer Özden yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Fethiye İlçe

Fethiyespor: Çağatay Çeken, Cemil Adıcan, Ömer Karancı, Muharrem Efe, Berat Tosun, Sinan Morgil, Umut Sözen, Emrullah Yıldırım, Ertuğrul Arslan, Burak Keskin, Eser Altın

Teknik Direktör: Hüsnü Özkara

K.Maraşspor: Serbay Yağız, Ramazan Kahya, Timur Bayram Özgöz, Özkan Karabulut, Timuçin Aşcıgil, İbrahim Ethem Sevinç, Ethem Ercan Pülgir, Evren Horozal, Eser Akbaş, Aydın Çetin, Hüseyin Kar

Teknik Direktör: Cafer Aydın

Hakem: Özer Özden, Uğur Erdoğan, Mehmet Öcal, Feridun Daldaş

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Fethiyespor 1 - K.Maraşspor 1
2. Lig ve 3. Lig'de haftanın programı
K.Maraşspor 1 - A. Selçukspor 1
İşte K.Maraşspor - A. Selçukspor maçında ilk 11'ler
Z. Kömürspor 2 - Fethiyespor 1
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