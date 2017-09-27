FETHİYESPOR - K.MARAŞSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Fethiyespor - K.Maraşspor maç kadroları belli oldu...TFF 2.Lig Beyaz Grup 5. haftasında Fethiyespor ile K.Maraşspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 19:00'da Fethiye İlçe Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Özer Özden yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Fethiye İlçe
Fethiyespor: Çağatay Çeken, Cemil Adıcan, Ömer Karancı, Muharrem Efe, Berat Tosun, Sinan Morgil, Umut Sözen, Emrullah Yıldırım, Ertuğrul Arslan, Burak Keskin, Eser Altın
Teknik Direktör: Hüsnü Özkara
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K.Maraşspor: Serbay Yağız, Ramazan Kahya, Timur Bayram Özgöz, Özkan Karabulut, Timuçin Aşcıgil, İbrahim Ethem Sevinç, Ethem Ercan Pülgir, Evren Horozal, Eser Akbaş, Aydın Çetin, Hüseyin Kar
Teknik Direktör: Cafer Aydın
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Hakem: Özer Özden, Uğur Erdoğan, Mehmet Öcal, Feridun Daldaş
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