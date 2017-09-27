KARŞIYAKA - BUGSAŞ SPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Karşıyaka - Bugsaş Spor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 19:00'da başlayacak Karşıyaka - Bugsaş Spor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 2.Lig Beyaz Grup 5. Haftasında İzmir Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı Atilla Karaoğlan yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: İzmir Atatürk
Karşıyaka: Erhan Erentürk, Cenk Özbey, Arif Cılak, Ali Say, Tayfun Pektürk, Can Erdem, Battal Demirbilek, Mustafa Aşan, Metin Peker, Abdulhamit Yıldız, Onur Kıntaş
Teknik Direktör: Bulut Turhan
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Bugsaş Spor: Yavuzhan Keleşoğlu, Rıza Efendioğlu, İskender Alın, Cebrail Karayel, Sinan Kurt, Cenk Kaplan, Ömer Bozan, Samet Yalçın, Erkan Taşkıran, Yıldıray Koçal, Oğuz Çalışkan
Teknik Direktör: Sabahattin Akgül
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Atilla Karaoğlan, Şenol Bektaş, Murat Altan, Sercan Murat Gündüzler
Maç Detayları - Canlı Anlatım