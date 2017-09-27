Karşıyaka - Bugsaş Spor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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KARŞIYAKA - BUGSAŞ SPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Karşıyaka - Bugsaş Spor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 2.Lig Beyaz Grup 5. haftasında Karşıyaka ile Bugsaş Spor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Karşıyaka - Bugsaş Spor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 19:00'da başlayacak Karşıyaka - Bugsaş Spor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 2.Lig Beyaz Grup 5. Haftasında İzmir Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı Atilla Karaoğlan yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: İzmir Atatürk

Karşıyaka: Erhan Erentürk, Cenk Özbey, Arif Cılak, Ali Say, Tayfun Pektürk, Can Erdem, Battal Demirbilek, Mustafa Aşan, Metin Peker, Abdulhamit Yıldız, Onur Kıntaş

Teknik Direktör: Bulut Turhan

Bugsaş Spor: Yavuzhan Keleşoğlu, Rıza Efendioğlu, İskender Alın, Cebrail Karayel, Sinan Kurt, Cenk Kaplan, Ömer Bozan, Samet Yalçın, Erkan Taşkıran, Yıldıray Koçal, Oğuz Çalışkan

Teknik Direktör: Sabahattin Akgül

Hakem: Atilla Karaoğlan, Şenol Bektaş, Murat Altan, Sercan Murat Gündüzler

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Karşıyaka 2 - Bugsaş Spor 3
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Bugsaş Spor 2 - Bandırmaspor 1
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