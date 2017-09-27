Mersin İdmanyurdu - Hatayspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
﻿
Site İçi Arama
﻿

MERSİN İDMANYURDU - HATAYSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Mersin İdmanyurdu - Hatayspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 5. haftasında Mersin İdmanyurdu ile Hatayspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

311 Okunma

Mersin İdmanyurdu - Hatayspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 19:00'da başlayacak Mersin İdmanyurdu - Hatayspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 5. Haftasında Mersin Stadyumunda oynanacak müsabakayı Semih Kurt yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Mersin

Mersin İdmanyurdu: Hasan Daş, Mesut Ağgül, Kudbettin Tekin Oğrak, Emrah Özyaylaz, Mahmut Metin, Mert Arabacı, Emre Güney Aras, Nurullah Kaya, Emre Can Dönmez, Gökhan Akkan, Oğulcan Evin

Teknik Direktör: Sedat Hazımoğlu

Hatayspor: Mehmet Tayfun Dingil, Oğuz Kocabal, Hamza Gür, Mithat Yaşar, Yılmaz Özeren, Mesut Çaytemel, Taha Balcı, Akın Alkan, Sadi Karaduman, Volkan Altınsoy, Caner Hüseyin Bağ

Teknik Direktör: Murat Sönmez

Hakem: Semih Kurt, Kürşathan Akın, Oğuz Akyüz, Yakup Özhan

﻿

Mersin İdmanyurdu 0 - Hatayspor 3
2. Lig ve 3. Lig'de haftanın programı
Keçiörengücü, hırsına yenik düştü!
Hatayspor 3 - Tokatspor 0
Hatayspor - Tokatspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
İşte Keçiörengücü - Mersin İdmanyurdu maçında ilk 11'ler
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
1
Hacı
27 Eylül 201719:43
Yazıklar olsun Hatay spor ve teknık dırektorlerıne kaç sezon futbolcumuz soner oynuyordu neden genç stoper soner örneğe yer vermiyorsunuz kendı adamlarınız oynatmaktan vazgeçin hak yemeyın lütfen
﻿