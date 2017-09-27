MERSİN İDMANYURDU - HATAYSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Mersin İdmanyurdu - Hatayspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 19:00'da başlayacak Mersin İdmanyurdu - Hatayspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 2.Lig Kırmızı Grup 5. Haftasında Mersin Stadyumunda oynanacak müsabakayı Semih Kurt yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Mersin
Mersin İdmanyurdu: Hasan Daş, Mesut Ağgül, Kudbettin Tekin Oğrak, Emrah Özyaylaz, Mahmut Metin, Mert Arabacı, Emre Güney Aras, Nurullah Kaya, Emre Can Dönmez, Gökhan Akkan, Oğulcan Evin
Teknik Direktör: Sedat Hazımoğlu
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Hatayspor: Mehmet Tayfun Dingil, Oğuz Kocabal, Hamza Gür, Mithat Yaşar, Yılmaz Özeren, Mesut Çaytemel, Taha Balcı, Akın Alkan, Sadi Karaduman, Volkan Altınsoy, Caner Hüseyin Bağ
Teknik Direktör: Murat Sönmez
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Semih Kurt, Kürşathan Akın, Oğuz Akyüz, Yakup Özhan
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