İşte Bucaspor - Tokatspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE BUCASPOR - TOKATSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Bucaspor - Tokatspor maçında ilk 11'ler

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 5. haftasında Bucaspor ile Tokatspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Bucaspor - Tokatspor maçında ilk 11'ler

Bugün 19:00'da başlayacak Bucaspor - Tokatspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 5. Haftasında Yeni Buca Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı Burak Pakkan yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Yeni Buca Stadı

Bucaspor: Hüseyin Koç, Veli Kızılkaya, Zafer Çevik, Hasan Kaşıkara, Mehmet İncebacak, İbrahim Şirin, Emre Özkan, Murat Akyüz, Uğurcan Yazğılı, Sancar Yıldırım, Saruhan Fındıkcı

Teknik Direktör: Ahmet Yıldırım

Tokatspor: Ömercan Öndaş, Ercüment Eray Ataklı, Ali Kemal Yükseker, Arif Çoban, Vedat Kapurtu, Enes Keleş, Emre Hasan Balcı, Mehmet Öztonga, Emin Soğuk, İsmet Kavuştu, Erkan Çam

Teknik Direktör: Ercümend Hülakü Coşkundere

Hakem: Burak Pakkan, Salim Şanlıer, Sinan Bilen, Hüseyin Gökberk Arslan

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Bucaspor 0 - Tokatspor 0
2. Lig ve 3. Lig'de haftanın programı
Kocaeli Birlik Spor 1 - Bucaspor 1
Hatayspor 3 - Tokatspor 0
Kocaeli Birlik Spor - Bucaspor maç kadroları belli oldu...
Hatayspor - Tokatspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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