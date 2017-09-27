İŞTE BUCASPOR - TOKATSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Bucaspor - Tokatspor maçında ilk 11'ler
Bugün 19:00'da başlayacak Bucaspor - Tokatspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 2.Lig Kırmızı Grup 5. Haftasında Yeni Buca Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı Burak Pakkan yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Yeni Buca Stadı
Bucaspor: Hüseyin Koç, Veli Kızılkaya, Zafer Çevik, Hasan Kaşıkara, Mehmet İncebacak, İbrahim Şirin, Emre Özkan, Murat Akyüz, Uğurcan Yazğılı, Sancar Yıldırım, Saruhan Fındıkcı
Teknik Direktör: Ahmet Yıldırım
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Tokatspor: Ömercan Öndaş, Ercüment Eray Ataklı, Ali Kemal Yükseker, Arif Çoban, Vedat Kapurtu, Enes Keleş, Emre Hasan Balcı, Mehmet Öztonga, Emin Soğuk, İsmet Kavuştu, Erkan Çam
Teknik Direktör: Ercümend Hülakü Coşkundere
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Hakem: Burak Pakkan, Salim Şanlıer, Sinan Bilen, Hüseyin Gökberk Arslan
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