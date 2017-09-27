Dardanelspor - Kozan Bel.SK maç kadroları belli oldu...
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DARDANELSPOR - KOZAN BEL.SK MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Dardanelspor - Kozan Bel.SK maç kadroları belli oldu...

TFF 3.Lig 1.Grup 5. haftasında Dardanelspor ile Kozan Bel.SK arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Dardanelspor - Kozan Bel.SK maç kadroları belli oldu...

TFF 3.Lig 1.Grup 5. haftasında Dardanelspor ile Kozan Bel.SK arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 19:00'da 18 Mart Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Önder Turgay Demirdak yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: 18 Mart

Dardanelspor: Ahmet Yazar, Uğur Uğur, Fırat Aras, Serhat Yazgan, Mustafa Vargel, Ahmet Topal, Sergen Piçinciol, Cüneyt Çelik, Tahir Türker, Yusuf Bayram, Veli Akbulut

Teknik Direktör: Mustafa Meteertem

Kozan Bel.SK: Mehmet Fırat Demir, Oğuzhan Malcı, Ömer İnan, Metehan Yatkın, Hakan Doğru, Emre Özer, Emrah Kaya, Semih Oğuz, Rıdvan Türker, Ziyaeddin Arda Gürel, Zekeriya Topayan

Teknik Direktör: Ramazan Silin

Hakem: Önder Turgay Demirdak, Ahmet Oğuz Yılmaz, Barış Sun, Akif Abdurrahman Morca

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