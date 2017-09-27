KOCAELİ BİRLİK SPOR 1 - SARIYER 2

Kocaeli Birlik Spor 1 - Sarıyer 2
TFF 2.Lig Kırmızı Grup 5. haftasında Kocaeli Birlik Spor ile Sarıyer Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Sarıyer 2-1 kazandı.
Kocaeli Birlik Spor: Onur Behiç Özalgan, Batuhan Boyoğlu, Kemal Kazan, Mehmet Mustafa Yıldızaç, Muhammet Özkal, Raif Uzuner, Emirhan Subaş, Semih Üstün, Berat Aydın (59' Tayyip Seymen), Emrecan Yıldızhan, Melih İnan (41' Yahya Kemal Baki)
Teknik Direktör: Dilaver Mutlu
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Sarıyer: Serdar Kulbilge, Serkan Balcı (88' Serkan Yalçın), Fatih Kara, Sabutay Alper Bayülken, Ali Zorlu, Hüsnü Başkurt, Fırat Sezer, Günay Şakar (85' Doğukan Emeksiz), Alim Harlak (56' Kerem Çalışkan), Erkut Tekinsoy, Bertul Kocabaş
Teknik Direktör: Bahri Kaya
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Ahmet Turan Timuroğlu, Emre Doğu, Barış Çiçeksoyu, Serkan Önsal
Goller: DK 3: Raif Uzuner (Kocaeli Birlik Spor), DK 30: Serkan Balcı (Sarıyer), DK 39: Günay Şakar (Sarıyer)
Sarı Kartlar: DK 14: Muhammet Özkal (Kocaeli Birlik Spor), DK 44: Kemal Kazan (Kocaeli Birlik Spor), DK 55: Alim Harlak (Sarıyer), DK 55: Semih Üstün (Kocaeli Birlik Spor), DK 70: Yahya Kemal Baki (Kocaeli Birlik Spor), DK 73: Serkan Balcı (Sarıyer), DK 78: Fırat Sezer (Sarıyer), DK 89: Serdar Kulbilge (Sarıyer), DK 90: Batuhan Boyoğlu (Kocaeli Birlik Spor)
Kırmızı Kart: DK 72: Kemal Kazan (Kocaeli Birlik Spor)
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