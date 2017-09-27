AYDINSPOR 1923 0 - KOCAELİSPOR 1

Aydınspor 1923 0 - Kocaelispor 1
TFF 3.Lig 3.Grup 5. haftasında Aydınspor 1923 ile Kocaelispor Adnan Menderes Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Kocaelispor 1-0 kazandı.
Aydınspor 1923: Ulaş Güler, İsmail Hacıhafızoğlu, Serkan Özdemir, Ömer Serbest, Ceyhun Yelkenci, Mesut Uzun, Artun Kütükçü, Uğur Çelik (75' Hakan Doğan), Doğancan Koca (61' Mikail Albayrak), Tuncay Öndel (84' Emre Akbulut), Habib Uzun
Teknik Direktör: Yavuz İncedal
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Kocaelispor: Can Emre Yücel, Murat Soner Başak, Kadir Öğe, İshak Kurt (90' Özgür Sürekçi), Ali Keten, Hamza Mutlu, Burak Süleyman (82' Kerem Yıldırım), Mert Yavuz, Burak Özbakır (68' Mehmet Avcı), Fatih Adıgüzel, Sefa Narin
Teknik Direktör: Fatih Kavlak
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Hasan Ertuğan, Bekir Yücel, Abdülhamit Söyler, Raşit Yorgancılar
Gol: DK 61: Burak Süleyman (Kocaelispor)
Sarı Kartlar: DK 23: Ceyhun Yelkenci (Aydınspor 1923), DK 68: Fatih Adıgüzel (Kocaelispor), DK 77: Mehmet Avcı (Kocaelispor), DK 82: Artun Kütükçü (Aydınspor 1923)
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