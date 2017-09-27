Turgutluspor 2 - Muğlaspor 1
TFF 3.Lig 2.Grup 5. haftasında Turgutluspor ile Muğlaspor Turgutlu 7 Eylül Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Turgutluspor 2-1 kazandı.
Turgutluspor: Ömer Faruk Karaman, Mustafa Özgen, Abdullah Berkay Velivar (90' Oğuzhan Kanmaz), Mehmet Berber (69' Fatih Somuncu), Muhammed Can, Ferdi Başoda, Emre Avcı, Kadir Torbacı, Oğuz Yıldırım, Ramazan Altıntepe, Yaşar Yılmaz
Teknik Direktör: Özgün Kaya
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Muğlaspor: Barış Başkan, Berkay Günay, Osman Bodur, Alican Özaltun, Polat Ertek, Haluk Ulaşoğlu, Erhan Gözetlik, Ender Acar, Nizamettin Emirhan Kılıç (82' Veysel Kılıç), Berkay Yüksel, Enes Erdal İç (71' Ramazan Özkabak)
Teknik Direktör: Mustafa Yağcı
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Hakem: Sefa Can Meral, Tansu Doğan Yılmaz, Fatih Deveci, Emre Bulut
Goller: DK 50: Mehmet Berber (Turgutluspor), DK 58: Erhan Gözetlik (Muğlaspor), DK 62: Berkay Yüksel (Muğlaspor), DK 83: Emre Avcı (Turgutluspor)
Sarı Kartlar: DK 44: Mehmet Berber (Turgutluspor), DK 60: Ömer Faruk Karaman (Turgutluspor), DK 67: Ramazan Altıntepe (Turgutluspor), DK 74: Barış Başkan (Muğlaspor), DK 79: Berkay Günay (Muğlaspor), DK 79: Emre Avcı (Turgutluspor), DK 82: Alican Özaltun (Muğlaspor), DK 90: Oğuz Yıldırım (Turgutluspor), DK 90: Polat Ertek (Muğlaspor)
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