Turgutluspor 2 - Muğlaspor 1
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TURGUTLUSPOR 2 - MUĞLASPOR 1

Turgutluspor 2 - Muğlaspor 1

TFF 3.Lig 2.Grup 5. haftasında Turgutluspor ile Muğlaspor Turgutlu 7 Eylül Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Turgutluspor 2-1 kazandı.

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Turgutluspor 2 - Muğlaspor 1

TFF 3.Lig 2.Grup 5. haftasında Turgutluspor ile Muğlaspor Turgutlu 7 Eylül Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Turgutluspor 2-1 kazandı.

Turgutluspor: Ömer Faruk Karaman, Mustafa Özgen, Abdullah Berkay Velivar (90' Oğuzhan Kanmaz), Mehmet Berber (69' Fatih Somuncu), Muhammed Can, Ferdi Başoda, Emre Avcı, Kadir Torbacı, Oğuz Yıldırım, Ramazan Altıntepe, Yaşar Yılmaz

Teknik Direktör: Özgün Kaya

Muğlaspor: Barış Başkan, Berkay Günay, Osman Bodur, Alican Özaltun, Polat Ertek, Haluk Ulaşoğlu, Erhan Gözetlik, Ender Acar, Nizamettin Emirhan Kılıç (82' Veysel Kılıç), Berkay Yüksel, Enes Erdal İç (71' Ramazan Özkabak)

Teknik Direktör: Mustafa Yağcı

Hakem: Sefa Can Meral, Tansu Doğan Yılmaz, Fatih Deveci, Emre Bulut

Goller: DK 50: Mehmet Berber (Turgutluspor), DK 58: Erhan Gözetlik (Muğlaspor), DK 62: Berkay Yüksel (Muğlaspor), DK 83: Emre Avcı (Turgutluspor)

Sarı Kartlar: DK 44: Mehmet Berber (Turgutluspor), DK 60: Ömer Faruk Karaman (Turgutluspor), DK 67: Ramazan Altıntepe (Turgutluspor), DK 74: Barış Başkan (Muğlaspor), DK 79: Berkay Günay (Muğlaspor), DK 79: Emre Avcı (Turgutluspor), DK 82: Alican Özaltun (Muğlaspor), DK 90: Oğuz Yıldırım (Turgutluspor), DK 90: Polat Ertek (Muğlaspor)

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