GÖLCÜKSPOR 0 - ANKARA DEMİRSPOR 0

Gölcükspor 0 - Ankara Demirspor 0
TFF 3.Lig 2.Grup 5. haftasında Gölcükspor ile Ankara Demirspor Gölcük Şehir Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Gölcükspor: İlyas Türengül, Devrim Aksongur, Cihan İlkme (86' Cenk Cengiz), Emre Oral, Selim Dedekoç, Onur Özcan, Ömer Faruk Boz (86' Ahmet Kutluer), Sedat Cengiz, Furkan Öztürk (73' Yolcu Mansız), Berke Bıyık, Yunus Özdemir
Teknik Direktör: Ramiz Soydaş
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Ankara Demirspor: Bahadır Han Güngördü, Ahmet Şahbaz, Güney Tutcuoğlu, Burak Sürmeli (61' Sebahattin Usta), Barış Gök, Celal Çırpanlı, Bilal Özhan (88' Mehmet Zeki Tunç), Umut Aslan, Kerem Vapurluoğlu, Hasan Ahmet Sarı (46' Adem Sağlam), Çınar Tarhan
Teknik Direktör: Adnan Şentürk
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Mustafa Hakan Belder, Hüseyin Otyakmaz, Osman Baruk, Ramazan Haymana
Sarı Kartlar: DK 45: Devrim Aksongur (Gölcükspor), DK 58: Bilal Özhan (Ankara Demirspor), DK 65: Celal Çırpanlı (Ankara Demirspor), DK 81: Sedat Cengiz (Gölcükspor)
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