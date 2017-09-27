Gölcükspor 0 - Ankara Demirspor 0
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GÖLCÜKSPOR 0 - ANKARA DEMİRSPOR 0

Gölcükspor 0 - Ankara Demirspor 0

TFF 3.Lig 2.Grup 5. haftasında Gölcükspor ile Ankara Demirspor Gölcük Şehir Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Gölcükspor 0 - Ankara Demirspor 0

TFF 3.Lig 2.Grup 5. haftasında Gölcükspor ile Ankara Demirspor Gölcük Şehir Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Gölcükspor: İlyas Türengül, Devrim Aksongur, Cihan İlkme (86' Cenk Cengiz), Emre Oral, Selim Dedekoç, Onur Özcan, Ömer Faruk Boz (86' Ahmet Kutluer), Sedat Cengiz, Furkan Öztürk (73' Yolcu Mansız), Berke Bıyık, Yunus Özdemir

Teknik Direktör: Ramiz Soydaş

Ankara Demirspor: Bahadır Han Güngördü, Ahmet Şahbaz, Güney Tutcuoğlu, Burak Sürmeli (61' Sebahattin Usta), Barış Gök, Celal Çırpanlı, Bilal Özhan (88' Mehmet Zeki Tunç), Umut Aslan, Kerem Vapurluoğlu, Hasan Ahmet Sarı (46' Adem Sağlam), Çınar Tarhan

Teknik Direktör: Adnan Şentürk

Hakem: Mustafa Hakan Belder, Hüseyin Otyakmaz, Osman Baruk, Ramazan Haymana

Sarı Kartlar: DK 45: Devrim Aksongur (Gölcükspor), DK 58: Bilal Özhan (Ankara Demirspor), DK 65: Celal Çırpanlı (Ankara Demirspor), DK 81: Sedat Cengiz (Gölcükspor)

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