Tire 1922 Spor 1 - Pazarspor 1
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TİRE 1922 SPOR 1 - PAZARSPOR 1

Tire 1922 Spor 1 - Pazarspor 1

TFF 3.Lig 2.Grup 5. haftasında Tire 1922 Spor ile Pazarspor Tire 4 Eylül Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Tire 1922 Spor 1 - Pazarspor 1

TFF 3.Lig 2.Grup 5. haftasında Tire 1922 Spor ile Pazarspor Tire 4 Eylül Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Tire 1922 Spor: Fatih Gülmez, Ufuk Arslan, Güner Okay, Orkun Dervişler, Yunus Şimşek, Nihat Yılmaz, Cemal Şener (82' Kemal Samet Özen), Tolunay Yurtseven, Mümin Aysever (82' Sergen Yakupçebioğlu), Gökhan Erdöl, Sefa Durmuş (71' Furkan Tuşik)

Teknik Direktör: Nihat Balan

Pazarspor: Salih Şenbaş, Fatih Şen, Emrecan Afacanoğlu, Egemen Zengin, Taha Batuhan Yayıkcı, Turgay An (85' Cihad Ateş), Önder Akdağ (78' Altan Aksoy), Maksut Birben, Ufuk Buncukçu, Mahmut Caner Alioğlu (63' Mehmet Aytemiz), Sinan Uzun

Teknik Direktör: Selahaddin Dinçel

Hakem: Süleyman Soyutürk, Turhan Akbaş, Tuncay Ercan, Veysel Karani Özkan

Goller: DK 4: Mümin Aysever (Tire 1922 Spor), DK 33: Emrecan Afacanoğlu (Pazarspor)

Sarı Kartlar: DK 27: Maksut Birben (Pazarspor), DK 28: Turgay An (Pazarspor), DK 30: Taha Batuhan Yayıkcı (Pazarspor), DK 55: Sinan Uzun (Pazarspor), DK 90: Yunus Şimşek (Tire 1922 Spor)

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