Fatih Karagümrük 2 - Nazilli Belediyespor 0
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FATİH KARAGÜMRÜK 2 - NAZİLLİ BELEDİYESPOR 0

Fatih Karagümrük 2 - Nazilli Belediyespor 0

TFF 2.Lig Beyaz Grup 5. haftasında Fatih Karagümrük ile Nazilli Belediyespor Vefa Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Fatih Karagümrük 2-0 kazandı.

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Fatih Karagümrük 2 - Nazilli Belediyespor 0

TFF 2.Lig Beyaz Grup 5. haftasında Fatih Karagümrük ile Nazilli Belediyespor Vefa Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Fatih Karagümrük 2-0 kazandı.

Fatih Karagümrük: İsmail Çipe, Erdinç Çepoğlu, Hüseyin Tokmak, Veli Ortakcı, Hüseyin Öztürk, Halil Uysal, Şahinali Terzi (80' Gökcan Gelmen), Taner Yıldız (74' Serkan Odabaşoğlu), Denis Taşkesen (89' Fatih Kuruçuk), Ufuk Akyol, Erkan Sancar

Teknik Direktör: Ferruh Özgün

Nazilli Belediyespor: Evren Özyiğit, Ayhan Tuna Üzümcü, Bora Yelken, Mehmet Ersavaş (67' Berkay Öztuvan), Nurettin Kayaoğlu (74' Mert Çapar), Halil Zeybek (55' İlker Sayan), Fatih Üge, Hakan Turan, Mehmet Feyzi Yıldırım, Tayfur Emre Yılmaz, Abdulkadir Kaplan

Teknik Direktör: Recep Yazıcı

Hakem: Yasin Kol, Sedat Yavanoğlu, Mehmet Şengül, Harun Toplar

Goller: DK 47: Ufuk Akyol (Fatih Karagümrük), DK 54: Hüseyin Tokmak (Fatih Karagümrük)

Sarı Kartlar: DK 29: Halil Zeybek (Nazilli Belediyespor), DK 49: Taner Yıldız (Fatih Karagümrük), DK 53: Fatih Üge (Nazilli Belediyespor), DK 58: Hakan Turan (Nazilli Belediyespor), DK 85: Hüseyin Tokmak (Fatih Karagümrük), DK 90: İlker Sayan (Nazilli Belediyespor)

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Fatih Karagümrük - Nazilli Belediyespor maç kadroları belli oldu...
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