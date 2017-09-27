FATİH KARAGÜMRÜK 2 - NAZİLLİ BELEDİYESPOR 0

Fatih Karagümrük 2 - Nazilli Belediyespor 0
TFF 2.Lig Beyaz Grup 5. haftasında Fatih Karagümrük ile Nazilli Belediyespor Vefa Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Fatih Karagümrük 2-0 kazandı.
Fatih Karagümrük: İsmail Çipe, Erdinç Çepoğlu, Hüseyin Tokmak, Veli Ortakcı, Hüseyin Öztürk, Halil Uysal, Şahinali Terzi (80' Gökcan Gelmen), Taner Yıldız (74' Serkan Odabaşoğlu), Denis Taşkesen (89' Fatih Kuruçuk), Ufuk Akyol, Erkan Sancar
Teknik Direktör: Ferruh Özgün
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Nazilli Belediyespor: Evren Özyiğit, Ayhan Tuna Üzümcü, Bora Yelken, Mehmet Ersavaş (67' Berkay Öztuvan), Nurettin Kayaoğlu (74' Mert Çapar), Halil Zeybek (55' İlker Sayan), Fatih Üge, Hakan Turan, Mehmet Feyzi Yıldırım, Tayfur Emre Yılmaz, Abdulkadir Kaplan
Teknik Direktör: Recep Yazıcı
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Yasin Kol, Sedat Yavanoğlu, Mehmet Şengül, Harun Toplar
Goller: DK 47: Ufuk Akyol (Fatih Karagümrük), DK 54: Hüseyin Tokmak (Fatih Karagümrük)
Sarı Kartlar: DK 29: Halil Zeybek (Nazilli Belediyespor), DK 49: Taner Yıldız (Fatih Karagümrük), DK 53: Fatih Üge (Nazilli Belediyespor), DK 58: Hakan Turan (Nazilli Belediyespor), DK 85: Hüseyin Tokmak (Fatih Karagümrük), DK 90: İlker Sayan (Nazilli Belediyespor)
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