Kırklarelispor 1 - Z. Kömürspor 1
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KIRKLARELİSPOR 1 - Z. KÖMÜRSPOR 1

Kırklarelispor 1 - Z. Kömürspor 1

TFF 2.Lig Beyaz Grup 5. haftasında Kırklarelispor ile Z. Kömürspor Kırklareli Atatürk Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Kırklarelispor 1 - Z. Kömürspor 1

TFF 2.Lig Beyaz Grup 5. haftasında Kırklarelispor ile Z. Kömürspor Kırklareli Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Kırklarelispor: Alişan Şeker, Saffet Gurur Yazar, Davut Babur, Ahmet Baykal (82' Metincan Cici), İbrahim Sürgülü, Osman Torun, Soner Birinci, Hakkı İsmet Şimşek (74' Ümit Can Tokçu), Caner Koca, Tekin Adar (60' Oğuzhan Erdoğan), Sinan Kurumuş

Teknik Direktör: Vehbi Haluk Bulgurlu

Z. Kömürspor: Sinan Ören, Okan Duran, Şevket Güngör, Hasan Küçcük, Ercan Coşkun, Mert Caymaz, Ali Kemal Özkan (46' Reşo Akın), Hüseyin Yılmaz (87' Kamil İçer), Onur Eriş, Okan Eken, Cömert Kandemir (66' Ekrem Sarıçam)

Teknik Direktör: Hamdi Yılmaz

Hakem: Veli Karakaya, Süleyman Yavaşoğlu, Fatih Söyler, Hakan Ülker

Goller: DK 14: Okan Duran (Z. Kömürspor), DK 18: Sinan Kurumuş (Kırklarelispor)

Sarı Kartlar: DK 31: Hüseyin Yılmaz (Z. Kömürspor), DK 42: Cömert Kandemir (Z. Kömürspor), DK 64: Ercan Coşkun (Z. Kömürspor), DK 88: Onur Eriş (Z. Kömürspor)

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