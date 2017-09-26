Ersun Yanal kader maçına çıkıyor
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ERSUN YANAL KADER MAÇINA ÇIKIYOR

Ersun Yanal kader maçına çıkıyor

Ersun Yanal, bordo-mavili takımın başında bugüne kadar galibiyeti bulunmadığı Beşiktaş karşısında kritik maça çıkacak. Tecrübeli teknik adam hem takımın hemde kendi kaderini belirleyecek.

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Trabzonspor'da geleceği tartışma konusu olan Teknik Direktör Ersun Yanal, bordo-mavili takımın başında bugüne kadar galibiyeti bulunmadığı Beşiktaş karşısında kritik maça çıkacak. Tecrübeli teknik adam hem takımın hemde kendi kaderini belirleyecek.

Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Trabzonspor, kritik haftaya giriyor. Arzu edilen sonuçların gelmemesi üzerine sıkıntılı günler geçiren Karadeniz ekibi, Beşiktaş maçına dönüm noktası olarak bakarken, Teknik Direktör Ersun Yanal da hem kendinin hemde bordo-mavili takımın bu sezonki kaderini belirleyecek.

Yanal'ın Beşiktaş'a şansızlığını kırmak istiyor

Trabzonspor, kritik haftaya 3 puanla kapatmak isterken, Ersun Yanal'da Beşiktaş'a karşı olan şansızlığını kırmayı hedefliyor. Bordo-mavili takımın başında ligde 7, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 kez olmak üzere toplam 8 kez Beşiktaş ile karşılaşan Yanal, söz konusu maçlarda 6 mağlubiyet alırken, 2 maçtan ise beraberlikle ayrıldı.

Ersun Yanal yönetimindeki Trabzonspor'un Beşiktaş’a karşı aldığı sonuçlar şu şekilde:

08.04.2017 - Trabzonspor - Beşiktaş: 3-4

05.11.2016 - Beşiktaş - Trabzonspor: 2-1

03.05.2015 - Trabzonspor - Beşiktaş: 0-2

07.12.2014 - Beşiktaş - Trabzonspor: 3-0

15.02.2009 - Beşiktaş - Trabzonspor: 1-1

11.11.2008 - Trabzonspor - Beşiktaş: 1-2 (Türkiye Kupası)

14.09.2008 - Trabzonspor - Beşiktaş: 0-0

16.03.2008 - Beşiktaş - Trabzonspor: 3-0 

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