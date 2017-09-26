ESKİŞEHİRSPOR'DA YÜCEL İLDİZ DÖNEMİ

TFF 1. Lig takımlarından Eskişehirspor, sezon sonuna kadar teknik direktör Yücel İldiz ile anlaştı. İldiz, "İlk amacımız takımı bu zor günlerden kurtarıp, sportif başarılar elde etmek" dedi.

Eskişehirspor Kulübü Başkanı Sinan Özeçoğlu, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, kulübün zor günlerden geçtiğini belirterek, sportif başarıların kazanılmasında teknik direktör İldiz'in önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

Teknik direktör İldiz ise Eskişehirspor'un zor günler geçirdiğini ancak başarılı olmak için kente geldiğini ifade etti.

Birlik ve beraberlik içerisinde Eskişehirspor'un yeniden hak ettiği yere gelmesi için ellerinden gelen tüm çabayı göstereceklerini vurgulayan İldiz, şunları kaydetti:

"Kulüp zor durumda. Açık ve net söylüyorum; nereye kadar gideriz hep birlikte göreceğiz. Bu zor durumda elimden geleni yapmak için Eskişehir'e geldim. Taraftar ve camianın desteğiyle Eskişehirspor'u bu zor durumdan kurtaracağız. Eskişehirspor için birlik ve beraberlik zamanı. Eskişehir bir futbol kenti. Futbol camiası beni çok iyi bilir, gözüm karadır. Verilecek desteklerle bu takımı kurtaracağız. İlk amacımız takımı bu zor günlerden kurtarıp, sportif başarılar elde etmek."

Konuşmaların ardından imza törenine geçildi.

Bu arada kentte faaliyet gösteren bir kırtasiye firması tarafından alacaklarına karşılık Eskişehirspor'a gönderilen 14 bin liralık icra işleminin, haciz yapılmadan, yöneticilerin devreye girmesi üzerine anlaşmayla sonuçlandığı öğrenildi.