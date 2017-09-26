UEFA'nın 11'inde kale Güneş'e emanet
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UEFA'NIN 11'İNDE KALE GÜNEŞ'E EMANET

UEFA'nın 11'inde kale Güneş'e emanet

UEFA tarafından hazırlanan ve teknik adamlardan oluşan 11 kişilik kadroda Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş kalede yer aldı.

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UEFA tarafından hazırlanan ve teknik adamlardan oluşan 11 kişilik kadroda Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş kalede yer aldı.

UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden takımlarda görev yapan teknik direktörlerin futbol oynadıkları dönemde forma giydikleri mevkilere göre 11 kişilik kadro oluşturdu. Birbirinden önemli isimlerin yer aldığı kadroda kale, deneyimli teknik adam Şenol Güneş'e teslim edildi.

Sitede, 1972-87 yılları arasında Trabzonspor'un kalesini koruyan Güneş'in bordo-mavili takımla 6 kez lig ve 3 kez Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadığı bilgisine yer verildi.

UEFA tarafından oluşturulan kadroda şu isimler yer aldı:

Kaleci: Şenol Güneş (Beşiktaş)

Sağ bek: Sergio Conceiçao (Porto)

Sol bek: Giovanni van Bronckhorst (Feyenoord)

Savunma: Mauricio Pochettino (Tottenham), Massimo Carrera (Spartak Moskova), Darko Milanic (Maribor)

Orta saha: Josep Guardiola (Manchester City), Antonio Conte (Chelsea), Diego Simeone (Atletico Madrid)

Forvet: Zinedine Zidane (Real Madrid), Ernesto Valverde (Barcelona).

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