2. LİG VE 3. LİG'DE HAFTANIN PROGRAMI

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 27 Eylül Çarşamba ve 28 Eylül Perşembe günü 5. hafta maçları yapılacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de oynanacak maçların programı şöyle:
TFF 2. Lig
Kırmızı Grup:
27 Eylül Çarşamba:
15.00 Etimesgut Belediyespor-Sancaktepe Belediyespor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
15.00 Sivas Belediyespor-Keçiörengücü (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)
16.00 Eyüpspor-İnegölspor (Maltepe Hasan Polat)
16.00 Kocaeli Birlikspor-Sarıyer (Kocaeli Alparslan Türkeş)
16.00 Menemen Belediyespor-Amed Sportif Faaliyetler (Bergama 14 Eylül)
19.00 Bucaspor-Tokatspor (Yeni Buca)
19.00 Mersin İdmanyurdu-Hatayspor (Mersin)
28 Eylül Perşembe:
16.00 Tuzlaspor-Kastamonuspor 1966 (Tuzla Belediye Sahası)
16.00 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Afjet Afyonspor (Bodrum İlçe)
Beyaz Grup:
27 Eylül Çarşamba:
15.30 Sakaryaspor-Gümüşhanespor (Bolu Atatürk)
15.30 Konya Anadolu Selçukspor-Şanlıurfaspor (Konya Büyükşehir Belediye Atatürk)
15.30 Niğde Belediyespor-Altay (Niğde 5 Şubat)
16.00 Bandırmaspor-Hacettepe (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Ottocool Karagümrük-Nazilli Belediyespor (Vefa)
16.00 Silivrispor-Pendikspor (Silivri)
16.00 SBS İnşaat Kırklarelispor-Zonguldak Kömürspor (Kırklareli Atatürk)
19.00 Fethiyespor-Kahramanmaraşspor (Fethiye İlçe)
19.00 Karşıyaka-BUGSAŞ Spor (İzmir Atatürk)
TFF 3. Lig
1. Grup:
27 Eylül Çarşamba:
13.30 Erbaaspor-Halide Edip Adıvarspor (Erbaa İlçe)
15.00 Ofspor-Bayburt Grup Özel İdare (Vali İsmet Gürbüz Civelek)
15.30 Düzcespor-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Düzce 18 Temmuz)
15.30 Erzin Belediyespor-Batman Petrolspor (Erzin İlçe)
15.30 Yeni Altındağ Belediyespor-Bergama Belediyespor (Cebeci İnönü)
16.00 Kemerspor 2003-Bayrampaşa (Akdeniz Üniversitesi)
16.00 Orhangazi Belediyespor-Çatalcaspor (Yalova Atatürk)
19.00 Çanakkale Dardanel-Kozan Belediyespor (Çanakkale 18 Mart)
28 Eylül Perşembe:
15.00 12 Bingölspor-Yomraspor (Bingöl Şehir)
2. Grup:
27 Eylül Çarşamba:
15.00 Diyarbekirspor-Ergene Velimeşespor (Seyrantepe Spor Kompleksi)
16.00 Gölcükspor-Ankara Demirspor (Gölcük Şehir)
16.00 Yeşil Bursa-Anadolu Bağcılarspor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)
16.00 Tire 1922 Spor-Pazarspor (Tire 4 Eylül)
16.00 Turgutluspor-Muğlaspor (Turgutlu 7 Eylül)
16.00 Erokspor-Kayseri Erciyesspor (Esenler)
19.00 Van Büyükşehir Belediyespor-Darıca Gençlerbirliği (Van Atatürk)
28 Eylül Perşembe:
15.00 1461 Trabzon-Yeni Orduspor (Ahmet Suat Özyazıcı)
15.30 Kırıkhanspor-Anagold 24 Erzincanspor (Kırıkhan İlçe)
3. Grup:
27 Eylül Çarşamba:
13.30 Sultanbeyli Belediyespor-Cizrespor (Sultanbeyli Gölet)
15.00 Arsinspor-Tarsus İdmanyurdu (Arsin İlçe)
15.00 Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor-Payasspor (Siverek Firkan Tüysüz)
15.30 UTAŞ Uşakspor-Elaziz Belediyespor (Uşak 1 Eylül)
15.30 Ankara Adliyespor-Baysal İnşaat Düzyurtspor (Ankara OSTİM)
16.00 Tekirdağspor-Çorum Belediyespor (General Basri Saran)
16.00 Aydınspor 1923-Kocaelispor (Adnan Menderes)
28 Eylül Perşembe:
15.30 Osmaniyespor-Karacabey Birlikspor (Osmaniye 7 Ocak)
16.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Kızılcabölükspor (Avcılar Atatürk)