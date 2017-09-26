Ömer Aşık'a teşhis kondu
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ÖMER AŞIK'A TEŞHİS KONDU

Ömer Aşık'a teşhis kondu

Dell Demps, şubat ayından bu yana sahalardan uzak kalan Ömer Aşık'a, Crohn hastalığı teşhisi konduğunu ve dönüş tarihinin belirsiz olduğunu söyledi.

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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından New Orleans Pelicans'ın genel menajeri Dell Demps, şubat ayından bu yana sahalardan uzak kalan Ömer Aşık'a, Crohn hastalığı teşhisi konduğunu ve dönüş tarihinin belirsiz olduğunu söyledi.

Pelicans'ın basın günü kapsamında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Demps, milli basketbolcu Ömer Aşık'ın hazırlık kampına katılamayacağını belirterek, "Kendisine Crohn hastalığı teşhisi kondu ve Minnesota'daki Mayo Klinik'te tedavi görüyor. Tedaviye olumlu yanıt verse de hala basketbol oynamaya hazır değil. Sahalara dönüş tarihi belirsiz. Önceliğimiz, Ömer'in bir an önce sağlığına kavuşması. Sonrasında ise yeniden oynamaya başlamasını umuyoruz." ifadelerini kullandı.

İltihabi bir bağırsak rahatsızlığı olan Crohn'a yakalandığı saptanan 31 yaşındaki pivot, 10 Şubat'tan bu yana forma giyemiyor.

Aşırı kilo kaybeden Ömer, Pelicans formasıyla 2016-17 sezonunda 31 maçta 2,7 sayı ve 5,3 ribaunt ortalamalarıyla oynamıştı.

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