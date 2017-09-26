Doping şoku! Test sonrası futbola ara verdi
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DOPİNG ŞOKU! TEST SONRASI FUTBOLA ARA VERDİ

Doping şoku! Test sonrası futbola ara verdi

Shaktar Donetsk'te Srna şoku yaşanıyor. Şampiyonlar Ligi'ndeki Napoli maçının ardından girdiği doping testini geçemeyen Darijo Srna, futbola ara verdiğini açıkladı.

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Shaktar Donetsk'te Srna şoku yaşanıyor. Şampiyonlar Ligi'ndeki Napoli maçının ardından girdiği doping testini geçemeyen Darijo Srna, futbola ara verdiğini açıkladı.

Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta oynanan Napoli maçının ardından girdiği doping testinden geçemeyen Darijo Srna, futbola ara verdi.

Ukrayna ekibinin kaptanı, açıklamayı kulübün resmi internet sitesi üzerinden yaptı..

Doping testini geçemediğini kabul eden 35 yaşındaki sağ bek, "Asla isteyerek doping kullanmadım. Kendime avantaj sağlayacak bir şey yapmam. Şuan soruşturmam devam ediyor. Durumum açıklık kazanana dek sahalarda olmayacağım" dedi.

Kariyerine nokta koymadığını ifade eden tecrübeli futbolcu, "Bu kariyerimi bitirdiğim anlamına gelmiyor. Bunun sözünü verebilirim! Kariyerimde kazandığım tüm başarıları çok çalışarak, dürüst bir şekilde kazandım." şeklinde konuştu..

Ukrayna ekibi de, futbolcularına güvendiklerini ve sonuna kadar Srna'nın kararlarını desteklediklerini açıkladı..  

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