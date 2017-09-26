Yusuf Şimşek dönemi sona erdi
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YUSUF ŞİMŞEK DÖNEMİ SONA ERDİ

Yusuf Şimşek dönemi sona erdi

TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor yönetimi, üst üste gelen kötü sonuçlar nedeniyle, Teknik Direktör Yusuf Şimşek’in sözleşmesini feshettiğini açıkladı.

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TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor yönetimi, üst üste gelen kötü sonuçlar nedeniyle, Teknik Direktör Yusuf Şimşek’in sözleşmesini feshettiğini açıkladı.

TFF 1. Lig’de mücadele eden Denizlispor Kulübü Yönetim Kurulu, 6 haftada sadece 1 puan alabilen takımın Teknik Direktörü Yusuf Şimşek ile bir toplantı yaptı. Kulüp yönetimi, Şimşek ile yaptığı görüşmenin ardından sözleşmenin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

Kulüpten, yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yönetim kurulumuzun aldığı kararla Yusuf Şimşek’in sözleşmesi karşılıklı görüşülerek feshedilmiştir. Sayın Yusuf Şimşek’e ve yardımcı hocalarımıza sezon başından bu yana Denizlispor’umuza verdikleri katkılardan dolayı teşekkür eder, kendilerine bundan sonraki mesleki yaşamlarında başarılar dileriz."

Yeşil-siyahlı takım ligde oynadığı 6 maçta 5 mağlubiyet, 1 beraberlikle sadece 1 puan alabildi.

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