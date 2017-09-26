TÜRK TELEKOM'DA HEDEF ŞAMPİYONLUK

Türk Telekom Gençlik ve Spor Kulübü, yeni yönetimi ve transferleriyle 2017-2018 Türkiye Basketbol Ligi'ne şampiyonluk parolasıyla hazır. 30 Eylül'de başlayacak lig öncesinde Başkan Şükrü Kutlu, Ankara'da basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Yeni sezonda Türk Telekom'un hedeflerinin konuşulduğu toplantıda Türk Telekom Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Şükrü Kutlu, şampiyonluğun en güçlü adayı olduklarını belirterek, yönetim, takım ve taraftar bütünleşmesiyle tamamen bu hedefe odaklandıklarını vurguladı.

Lig öncesindeki Galenos Cup ve Memduh Öget Turnuvaları'nda, 'Mavi Kaplanların' güçlü rakiplerini dize getirerek kupaları kaldırdığını ve iddiasını ortaya koyduğunu ifade eden Kutlu, başarılarını sezon boyunca devam ettirerek şampiyon olup Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne yükselmek istediklerini açıkladı.

"Hedeflere bağlı, güçlü ve kararlı bir takım"

Yönetim olarak en önemli gündem maddelerinin takım ruhu taşıyan, hedeflere bağlı, güçlü ve kararlı bir takım oluşturmak olduğunun altını çizen Şükrü Kutlu, "Bu amaç doğrultusunda, transferlerimizi birbiri ardına tamamladık. Hedeflerimiz doğrultusunda en doğru adımları atmaya özen gösterdik. Yaz döneminde Başantrenörümüz Burak Gören ile anlaşarak kendisinin istediği yerlere ve istediği profilde oyuncular aldık. Kaya Peker'den Ender Arslan'a, TJ Campbell'dan Can Akın'a kadar yaptığımız tüm transferler takımımızın gücünü en üst seviyeye çıkardı. Yeni sezon takımımıza ve diğer tüm kulüplere hayırlı olsun" dedi. Kutlu, yeni sezonu başarıyla tamamlayıp daha da önemli başarılar elde ederek Türk Bayrağını Avrupa'da dalgalandırmak istediklerini, taraftarlara verilecek en güzel hediyenin şampiyonluk olacağını belirtti.

Türk Telekom'dan amatör branşlara büyük destek, büyük başarı

Türkiye'nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi olarak, Türkiye'nin geleceğine yatırım yaptıklarını, sporun gençlerin gelişimlerine sağladığı olumlu katkıdan hareketle Türkiye'nin dört bir yanındaki binlerce amatör sporcuyu da desteklediklerini kaydeden Başkan Kutlu, "Türk Telekom Gençlik ve Spor Kulübü olarak 1954'ten bu yana Türk sporuna hizmet ediyoruz. Basketbola yaptığımız yatırımların yanı sıra 38 ilde 32 farklı branşta hem amatör hem de profesyonel olarak spor yapma fırsatı sunan spor kulüplerimizle; sağlıklı ve sporcu nesiller yetiştirmek için çalışıyoruz. Amatör spor kulüplerimizle ülkemizde yaygın olmayan çok bilinmeyen wushu, badminton, triatlon gibi spor branşlarını da tanıtma ve yaygınlaştırma hedefine de hizmet ediyoruz. Türk Telekom'un destek verdiği ve Türkiye'nin gururu olan kulüp sporcuları, 2016 yılı içerisinde 31 farklı spor dalında toplam 89 madalya kazandı" şeklinde konuştu.