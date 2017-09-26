Mehmet Sak: "İsmail Kartal ile çalışmak çok keyifli"
﻿
Site İçi Arama
﻿

MEHMET SAK: "İSMAİL KARTAL İLE ÇALIŞMAK ÇOK KEYİFLİ"

Mehmet Sak: "İsmail Kartal ile çalışmak çok keyifli"

Ankaragücü'nün Samsunspor'a 89. dakikada Umut Nayir'in kafa ile attığı golde, açtığı orta ile asiste imzasını atan Mehmet Sak, "Bu sezonki hedefimiz Ankaragücü’nü hak ettiği yere getirmek" dedi.

738 Okunma

TFF 1. Lig ekiplerinden Ankaragücü’nde forma giyen Mehmet Sak, Radyospor’da yayınlanan Spor Kazanı programında Emrah Karalinç’in sorularını yanıtladı. Sak, son 2 haftadaki çıkışları, hedefleri ve planlamalarını anlattı. Sak’ın Radyospor’da yaptığı açıklamalar şöyle :

Son haftalardaki performansları hakkında...

Rizespor maçını 4-1 kazanmıştık çıkışımızı Samsunspor maçında da sürdürmeyi hedefledik. Pozisyonlar bulduğumuz Samsunspor maçını daha farklı kazanabilirdik. Açıkçası; Rizespor karşısında aldığımız galibiyetin sürpriz olmadığını yine galip gelerek gösterdik. Bundan sonraki haftalarda da kazanmayı ve Ankaragücü’nü hak ettiği yere taşımayı hedefliyoruz.

"Seriyi sürdürmek istiyoruz"

Gaziantepspor deplasmanı zor bir deplasman. Ancak biz her maça 3 puan parolasıyla başlıyoruz. İyi bir takımımız var. Yeni kurulan fakat; istekli ve arzulu bir Ankaragücü olduğunu söylemeliyim. Gaziantepspor ligin altında diye bize oyunu bırakacak diye bir şey yok. Gaziantepspor maçını da kazanıp seriyi devam ettirmek istiyoruz.

Taraftarlara mesaj...

Ankaragücü taraftarlarının yeri çok ayrı. Bize her maçta destek veriyorlar. Taraftarımızla birlikte güçlüyüz. Bu sezonki hedefimiz Ankaragücü’nü hak ettiği yere getirmek. Biz takım olarak elimizden geleni yapacağız. Hocamız İsmail Kartal ile çalışmak da çok keyifli. İsteklerini yerine getirmeye çalışıyoruz. İlerleyen haftalarda daha güçlü bir Ankaragücü izletmeyi planlıyoruz.

Yabancı kuralı yorumu

Bu sezon çok kaliteli isimler lige geldi. Süper Lig’den çok farkı kalmadı. Seyirciler keyifli maçlar izliyor diye düşünüyorum. Çok karakterli futbolcu grubu ile çalışıyoruz. Takımdaki arkadaşlığımız bizi başarıya ulaştıracaktır. Ben yerli oyuncuların, yabancıdan daha silik olduğunu düşünmüyorum. Taraftarlarımız yabancı oyunculara sempati duyuyor. Türk futbolcuların yabancı futbolculardan eksiği yok.

﻿

"Milli Takım Dünya Kupası'nda olmalı"

Milli Takımımız açısından son maç iyi geçti. Son 2 maçı da en iyi şekilde geçirip Dünya Kupası’na katılabileceğini düşünüyorum. Orada olmalıyız. Umarım Milli Takımımız hedeflediği başarıya ulaşır. Ben herhangi bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. 

Kaynak: Ajansspor

1
Umut Nayir ve Putsila, maç sonunda ne dedi?
3
İsmail Kartal: "Çok daha iyi yerlere geleceğiz"
1
Ankaragücü - Samsunspor maçından anekdotlar
1
Ankaragücü'nde Umut'tan altın gol
MKE Ankaragücü - Samsunspor maç kadroları belli oldu...
1
Türk futbolunda şike depremi
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿