Mustafa Kaplan: "Sürekli ilerleyerek gidiyoruz"
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MUSTAFA KAPLAN: "SÜREKLİ İLERLEYEREK GİDİYORUZ"

Mustafa Kaplan: "Sürekli ilerleyerek gidiyoruz"

Silivrispor'u 2-0 mağlup ederek rahat bir nefes alan Hacettepe'de teknik patron Mustafa Kaplan, "Tecrübesiz bir takım hüviyetindeyiz ama sürekli gelişiyoruz" açıklamasında bulundu.

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TFF 2. Lig'de mücadele eden Hacettepe, Silivrispor'u 2-0 mağlup ederek rahat bir nefes aldı. Bu karşılaşma ardından takımının oyununu değerlendiren Başkent ekibinin teknik patronu Mustafa Kaplan, "Tecrübesiz bir takım hüviyetindeyiz ama sürekli gelişiyoruz" açıklamasında bulundu.

Kaplan'ın ifadeleri şu şekilde:

"Önceki haftalarda iyi oynayan ancak istediği puanları alamayan bir Hacettepe vardı. Bu maçta o fırsatları değerlendiren iyi oyununu 3 puana çeviren bir Hacettepe izlettik. Genç bir takımımız var. 90 dakika boyunca oyundan bir an kopmadan Silivrispor’u 2-0 yenmeyi başardık. Tecrübesiz bir takım hüviyetindeyiz ama sürekli gelişiyoruz. Sürekli ilerleyerek gidiyoruz. Şimdi Bandırmaspor ile zorlu bir maçımız var. O maçı da futbolcularımızın üstün gayreti ile kazanıp yeni bir seri başlatmak istiyoruz. Bu galibiyeti başkanımıza, yönetim kurulumuza ve tüm camiamıza hayırlı olsun."

 

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