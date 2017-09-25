Adana Demirspor 1 - Adanaspor 0
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ADANA DEMİRSPOR 1 - ADANASPOR 0

Adana Demirspor 1 - Adanaspor 0

TFF 1.Lig 6. haftasında Adana Demirspor ile Adanaspor 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Adana Demirspor 1-0 kazandı.

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Adana Demirspor 1 - Adanaspor 0

TFF 1.Lig 6. haftasında Adana Demirspor ile Adanaspor 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Adana Demirspor 1-0 kazandı.

Adana Demirspor: İsmail Şahmalı, Yiğitcan Erdoğan, Erhan Kartal, Sezer Özmen, Adil Demirbağ, Yiğit İncedemir (77' Yaovi Douhadji), Issoumaila Lingane, Abdulkadir Parmak (87' Robert Tambe), Lalawele Atakora, Atabey Çiçek, Theodore Mendy

Teknik Direktör: Giray Bulak

Adanaspor: İrfan Can Eğribayat, Gökhan Süzen (58' Gökhan Meral), Onur Akbay, Digao, Renan Diniz, Renan Foguinho, Tevfik Altındağ, Yener Arıca (58' Abdulaziz Solmaz), Magaye Gueye, Bahattin Köse, Oğuz Han Aynaoğlu (76' Bekir Yılmaz)

Teknik Direktör: Mustafa Kemal Kılıç

Hakem: Hakan Ceylan, Gökhan Memişoğlu, Ahmet Şimşek, Gürel Uzuner

Gol: DK 50: Yiğitcan Erdoğan (Adana Demirspor)

Sarı Kartlar: DK 29: Gökhan Süzen (Adanaspor), DK 42: Yiğit İncedemir (Adana Demirspor), DK 42: Yiğit İncedemir (Adana Demirspor), DK 47: Onur Akbay (Adanaspor), DK 52: Issoumaila Lingane (Adana Demirspor), DK 71: Renan Diniz (Adanaspor), DK 80: Abdulaziz Solmaz (Adanaspor), DK 87: Adil Demirbağ (Adana Demirspor), DK 89: Tevfik Altındağ (Adanaspor)

Kırmızı Kart: DK 90: Bekir Yılmaz (Adanaspor)

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