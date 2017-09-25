OSMANLISPOR'DA HOCA DEĞİŞTİ, TABLO DEĞİŞMEDİ!

Antalyaspor 3 - Osmanlıspor 0
Süper Lig 2017-2018 6. haftasında Antalyaspor ile Osmanlıspor Antalya Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Antalyaspor 3-0 kazandı.
Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Johan Djourou, Diego Angelo, Sakıb Aytaç, Ondrej Celustka, Samir Nasri, William Vainqueur, Charles Fernando (68' Yekta Kurtuluş), Samuel Eto'o (90' Harun Alpsoy), Mostapha El Kabir (74' Jeremy Menez), Maicon Marques
Teknik Direktör: Davıd Badıa Cequıer
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Osmanlıspor: Zydrunas Karcemarskas, Anıl Karaer, Numan Çürüksu, Avdija Vrsajevic, Andreas Maxso, Josue, Musa Çağıran (63' Özer Hurmacı), Serdar Gürler, Raheem Lawal, Aminu Umar (46' Adrien Regattin), Souleymane Doukara (74' Sokol Cikalleshi)
Teknik Direktör: İrfan Buz
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Mete Kalkavan, Ekrem Kan, Erdem Bayık, Ali Şansalan
Goller: DK 5: Samuel Eto'o (Antalyaspor), DK 41: Samir Nasri (Antalyaspor), DK 85: Maicon Marques (Antalyaspor)
Sarı Kartlar: DK 17: Avdija Vrsajevic (Osmanlıspor), DK 26: Souleymane Doukara (Osmanlıspor), DK 45: Sakıb Aytaç (Antalyaspor), DK 64: Raheem Lawal (Osmanlıspor), DK 72: Yekta Kurtuluş (Antalyaspor), DK 75: Johan Djourou (Antalyaspor)
Kırmızı Kart: DK 76: Yekta Kurtuluş (Antalyaspor)
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