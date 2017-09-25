Halterin efsanesinden kötü haber
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HALTERİN EFSANESİNDEN KÖTÜ HABER

Halterin efsanesinden kötü haber

Avrupa, Dünya ve Olimpiyat şampiyonu haltercimiz Naim Süleymanoğlu'ndan kötü haber geldi.

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Avrupa, Dünya ve Olimpiyat şampiyonu haltercimiz Naim Süleymanoğlu'ndan kötü haber geldi.

Eski milli haltercimiz Naim Süleymanoğlu, karaciğer sirozu teşhisiyle yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Alınanı bilgiye göre, Naim Süleymanoğlu'na bir süre önce karaciğer sirozu teşhisi konuldu.

Genel durumunun kötüleşmesi üzerine Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Naim Süleymanoğlu, tedavisi yapılmak üzere yoğun bakım ünitesine alındı.

Burada uyutularak tedavi edilen eski milli haltercinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar da Naim Süleymanoğlu'nun sağlığına kavuşabilmesi için acil karaciğer nakline ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

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