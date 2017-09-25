Balıkesirspor Baltok 1 - Çaykur Rizespor 1
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BALIKESİRSPOR BALTOK 1 - ÇAYKUR RİZESPOR 1

Balıkesirspor Baltok 1 - Çaykur Rizespor 1

TFF 1.Lig 6. haftasında Balıkesirspor Baltok ile Çaykur Rizespor Balıkesir Atatürk Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Balıkesirspor Baltok 1 - Çaykur Rizespor 1

TFF 1.Lig 6. haftasında Balıkesirspor Baltok ile Çaykur Rizespor Balıkesir Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Balıkesirspor Baltok: Andrija Vukovic, Okan Alkan, Tomislav Glumac, Cüneyt Köz (68' Cumali Bişi), Oğuz Yılmaz, Nizamettin Çalışkan (87' Ismail Aissati), Bülent Cevahir, Mehmet Boztepe (61' Sedat Şahintürk), Burak Çalık, Foxi Kethevoama, Mahatma Otoo

Teknik Direktör: Can Cangök

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Mehmet Uslu, Orhan Ovacıklı (83' Halil İbrahim Sönmez), Alexander Milosevic, Özgür Çek (83' Lincoln Henrique), Davide Petrucci, Recep Niyaz (74' Süleyman Koç), Robin Yalçın, Marwane Saadane, Braian Samudio, Oğulcan Çağlayan

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Hakem: Serkan Çınar, Kerem Ersoy, Mehmet Cem Hanoğlu, Sarperbarış Saka

Goller: DK 76: Nizamettin Çalışkan (Balıkesirspor Baltok), DK 90: Braian Samudio (Çaykur Rizespor)

Sarı Kartlar: DK 66: Cüneyt Köz (Balıkesirspor Baltok), DK 77: Robin Yalçın (Çaykur Rizespor), DK 79: Braian Samudio (Çaykur Rizespor), DK 80: Cumali Bişi (Balıkesirspor Baltok)

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