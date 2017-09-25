BALIKESİRSPOR BALTOK 1 - ÇAYKUR RİZESPOR 1

Balıkesirspor Baltok 1 - Çaykur Rizespor 1
TFF 1.Lig 6. haftasında Balıkesirspor Baltok ile Çaykur Rizespor Balıkesir Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Balıkesirspor Baltok: Andrija Vukovic, Okan Alkan, Tomislav Glumac, Cüneyt Köz (68' Cumali Bişi), Oğuz Yılmaz, Nizamettin Çalışkan (87' Ismail Aissati), Bülent Cevahir, Mehmet Boztepe (61' Sedat Şahintürk), Burak Çalık, Foxi Kethevoama, Mahatma Otoo
Teknik Direktör: Can Cangök
Haberleri İstatistikleri
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Mehmet Uslu, Orhan Ovacıklı (83' Halil İbrahim Sönmez), Alexander Milosevic, Özgür Çek (83' Lincoln Henrique), Davide Petrucci, Recep Niyaz (74' Süleyman Koç), Robin Yalçın, Marwane Saadane, Braian Samudio, Oğulcan Çağlayan
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Serkan Çınar, Kerem Ersoy, Mehmet Cem Hanoğlu, Sarperbarış Saka
Goller: DK 76: Nizamettin Çalışkan (Balıkesirspor Baltok), DK 90: Braian Samudio (Çaykur Rizespor)
Sarı Kartlar: DK 66: Cüneyt Köz (Balıkesirspor Baltok), DK 77: Robin Yalçın (Çaykur Rizespor), DK 79: Braian Samudio (Çaykur Rizespor), DK 80: Cumali Bişi (Balıkesirspor Baltok)