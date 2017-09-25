JUVENTUS'A BİLET CEZASI

İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) Disiplin Kurulu, taraftar gruplarına usulsüz bilet satışlarından dolayı İtalya Birinci Ligi (Serie A) takımlarından Juventus'a ve başkanı Andrea Agnelli'ye ceza verdi.

FIGC'den yapılan açıklamada, "Ultras" adıyla bilinen taraftar gruplarına yönelik bilet satışlarını desteklediği gerekçesiyle Juventus Kulübü hakkında hazırlanan dosyayı görüşen disiplin kurulunun, spor savcısının taleplerini kısmen kabul ettiği bildirildi.

Kurulun, federasyonun spor savcısı Giuseppe Pecoraro'nun, başkan Agnelli için talep ettiği 2,5 yıl men ve 50 bin avro para cezası yerine 1 yıl men ve 20 bin avro para cezası verdiği belirtildi.

Juventus'ta başkan Agnelli'nin yanı sıra kulübün mali işlerine bakan yöneticisi Francesco Calvo ile bilet satış işleri sorumlusu Stefano Merulla'ya da 1 yıl men ve 20 bin avro para cezası verildiği, Juventus'un güvenlik işlerinden sorumlu yetkilisi Alessandro Nicola D'Angelo'nun ise 15 ay hak mahrumiyeti ile 20 bin avro para cezasına çarptırıldığı kaydedildi.

Kurulun, savcının, siyah-beyazlı kulüp için istediği 2 maç güney kale arkası tribünün kapatılması ve 300 bin avro para cezasından, sadece para cezasını onayarak, Juventus'un 300 bin avro ödemesini karara bağladığı ifade edildi.

Cezaların, 2011-2012 sezonundan, 2015-2016'ya olan dönemdeki faaliyetlere ilişkin olduğu aktarıldı.

Başkan Agnelli, geçen mayıs ayında da mafyanın siyah-beyazlı kulübün bilet satış işlemlerine karıştığına yönelik iddialar nedeniyle Temsilciler Meclisi'nin Mafya ile Mücadele Komisyonu'na bilgi vermişti. Calabria bölgesi merkezli suç örgütü "Ndrangheta" ile bağlantılı kişilerle görüştüğü iddiaları üzerine Mafya ile Mücadele Komisyonu'na bilgi veren Andrea Agnelli, mafyanın Juventus'a, taraftar gruplarına bilet satış işlemleri üzerinden örtülü şekilde sızmış olabileceği iddialarını reddetmişti.