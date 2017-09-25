Beşiktaş evinde kaybetmiyor
﻿
Site İçi Arama
﻿

BEŞİKTAŞ EVİNDE KAYBETMİYOR

Beşiktaş evinde kaybetmiyor

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda 26 Eylül Salı günü Almanya'nın Leipzig ekibiyle evinde karşılaşacak Beşiktaş, son dönemdeki başarılı iç saha performansıyla dikkati çekiyor.

308 Okunma

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda 26 Eylül Salı günü Almanya'nın Leipzig ekibiyle evinde karşılaşacak Beşiktaş, son dönemdeki başarılı iç saha performansıyla dikkati çekiyor.

Geride kalan 4 sezonda Avrupa kupalarında rakiplerini 17 kez konuk eden Beşiktaş, söz konusu müsabakalarda şu ana dek sadece bir yenilgi aldı. Beşiktaş, bu mağlubiyeti de 2014-2015 sezonunda, Slaven Bilic yönetiminde UEFA Avrupa Ligi'nde Belçika temsilcisi Club Brugge'a 3-1 yenilerek yaşadı.

Beşiktaş, bu periyottaki iç saha maçlarında rakiplerine 9 kez üstünlük sağlarken, 7 karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı.

Evindeki 17 maçta 28 gol atan siyah-beyazlılar, kalesinde 16 gol gördü.

- Olympique Lyon'u yendi, penaltılarda elendi

Beşiktaş, Avrupa kupalarında son olarak Fransa temsilcisi Olympique Lyon'u konuk etti.

İlk karşılaşmada 2-1 yenilen siyah-beyazlılar, Vodafone Park'taki mücadelede uzatma sonunda rakibine 2-1 üstünlük kurunca, tur atlayan ekibi penaltı atışları belirledi. Beşiktaş, penaltı atışlarında 7-6 geride kalınca üst tura yükselen ekip Olympique Lyon oldu.

Beşiktaş'ın son 17 maçtaki iç saha performansı şöyle:

 

Maç

Organizasyon

Sonuç

Olympique Lyon

Avrupa Ligi

2-1 (penaltılarla 6-7)

Olympiakos

Avrupa Ligi

4-1

Hapoel Beer-Sheva

Avrupa Ligi

2-1

Benfica

Şampiyonlar Ligi

3-3

Napoli

Şampiyonlar Ligi

1-1

Dinamo Kiev

Şampiyonlar Ligi

1-1

Skenderbeu

Avrupa Ligi

2-0

Lokomotiv Moskova

Avrupa Ligi

1-1

Sporting Lizbon

Avrupa Ligi

1-1

Club Brugge

Avrupa Ligi

1-3

Liverpool

Avrupa Ligi

1-0 (penaltılarla 5-4)

Tottenham

Avrupa Ligi

1-0

Partizan

Avrupa Ligi

2-1

Asteras

Avrupa Ligi

1-1

Arsenal

Şampiyonlar Ligi ön eleme

0-0

Feyenoord

Şampiyonlar Ligi ön eleme

3-1

Tromsö

Avrupa Ligi

2-0

- Şenol Güneş ile iç sahada yenilgi yok

Siyah-beyazlı ekip, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde iç sahada yenilgi almadı.

Beşiktaş, 2015-2016 sezonunda göreve gelen Güneş yönetiminde, geride kalan 2 sezonda Avrupa'da rakiplerini 9 kez konuk etti. Siyah-beyazlılar, bu karşılaşmadan 4'ünü kazanırken, 5 maç beraberlikle tamamlandı.

Siyah-beyazlı takım, söz konusu karşılaşmalarda rakip fileleri 17 kez havalandırırken, kalesinde 10 gol gördü.

- Vodafone Park'ta 3 maçlık galibiyet serisi

Beşiktaş, Vodafone Park'ta rakiplerine karşı son 3 maçı kazanmasını bildi.

Geçen sezona Şampiyonlar Ligi'nde başlayan ve Dolmabahçe'deki 3 maçtan beraberlikle ayrılan siyah-beyazlı ekip, yoluna devam ettiği Avrupa Ligi'nde ise bu stadında üst üste 3 maçı kazandı.

Vodafone Park'ta 3 Şampiyonlar Ligi mücadelesine çıkan Beşiktaş, Dinamo Kiev ve Napoli maçlarından 1-1 beraberlikle ayrıldı. Siyah-beyazlı ekip, bu statta ilk yarısını 3-0 geride kapadığı Benfica karşılaşmasını ise 3-3 eşitlikle tamamladı.

Avrupa Ligi'ndeki ilk iç saha maçında Hapoel Beer-Sheva'yı 2-1 mağlup eden siyah-beyazlılar, Vodafone Park'taki sonraki karşılaşmalarında Olympiakos'u 4-1 ve Olympique Lyon'u 2-1 yendi.

- İç sahada 99. maç

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 99. iç saha maçını Leipzig ile yapacak.

Bu maçlarda rakiplerine 51 kez üstünlük sağlayan siyah-beyazlı takım, 23'ünden beraberlik ve 24'ünden de mağlubiyetle ayrıldı.

Evindeki maçlarda rakip fileleri 146 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 98 gol gördü.

ETİKETLER #Beşiktaş
Beşiktaş, Avrupa'da 198. maçına çıkıyor
Güneş'ten küfür iddialarına cevap
Son 5 sezonda 8 kırmızı kart
Beşiktaş-Leipzig maçına Rus hakem
Şeref Çiçek: "Futbol ortamı yoktu"
Kocaman'dan Güneş açıklaması
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿