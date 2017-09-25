Ronaldo, Santiago'nun ailesinin acısını paylaştı
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RONALDO, SANTİAGO'NUN AİLESİNİN ACISINI PAYLAŞTI

Ronaldo, Santiago'nun ailesinin acısını paylaştı

İspanya ekibi Real Madrid'in Portekizli yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, Meksika'da meydana gelen depremde hayatını kaybeden Santiago Flores isimli hayranının ailesine destek mesajı gönderdi.

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İspanya ekibi Real Madrid'in Portekizli yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, Meksika'da meydana gelen depremde hayatını kaybeden Santiago Flores isimli hayranının ailesine destek mesajı gönderdi.

Ronaldo, sosyal medyadaki Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, üzerinde kendi imzası bulunan ve "Bir numaralı taraftarım Santiago'ya" yazılı formasını tuttuğu fotoğrafına yer verdi.

Portekizli futbolcu, fotoğrafıyla paylaştığı mesajda ise "Böylesine zor bir zamanda, Santiago'nun ailesine ve sevdiklerini kaybeden herkese kucak dolusu sevgi gönderiyorum." ifadelerini kullandı.

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