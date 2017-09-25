Konya-Guimaraes maçına Makedon hakem
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KONYA-GUİMARAES MAÇINA MAKEDON HAKEM

Konya-Guimaraes maçına Makedon hakem

UEFA Avrupa Ligi mücadele eden temsilcimiz Atiker Konyaspor'un, I Grubu'nda Portekiz'in Vitoria Guimaraes takımı ile yapacağı müsabakayı Makedonya Futbol Federasyonu'ndan Aleksandar Stavrev yönetecek.

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UEFA Avrupa Ligi mücadele eden temsilcimiz Atiker Konyaspor'un, I Grubu'nda Portekiz'in Vitoria Guimaraes takımı ile yapacağı müsabakayı Makedonya Futbol Federasyonu'ndan Aleksandar Stavrev yönetecek.

Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda 28 Eylül Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada Aleksandar Stavrev'in yardımcılıklarını Marjan Kirovski ve Dejan Kostadinov üstlenecek. Dördüncü hakemliğini Goce Petreski'in yapacağı karşılaşmanın ilave yardımcı hakemleri Dimitar Meckarovski ve Dejan Jakimovski olacak. 
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